RTE annuncia l'emozionante spettacolo di Capodanno con Patrick Kielty

RTE ha recentemente svelato dettagli entusiasmanti sul suo prossimo speciale di Capodanno, che sarà sicuramente uno spettacolo per il 2023. Il popolare personaggio televisivo Patrick Kielty prenderà le redini mentre presenterà il suo primo stravagante di fine anno, in onda dalle 10.15:31. il XNUMX dicembre. Ciò segna un cambiamento significativo poiché l’iconico Late Late Show verrà trasmesso di domenica per la prima volta.

Lo spettacolo promette di porre le basi per un'atmosfera davvero festosa mentre Kielty accoglie una serie di ospiti speciali che si uniranno alla celebrazione. Con sorprese, volti familiari e un commovente addio all'anno passato, gli spettatori possono aspettarsi una memorabile serata di intrattenimento. La produzione speciale è stata annunciata nella Guida RTE recentemente pubblicata, generando attesa ed entusiasmo tra i fan.

Nel bel mezzo degli speciali di Capodanno, il Late Late Show dovrà affrontare la dura concorrenza dello spettacolo di Graham Norton, noto per la sua formazione di ospiti costellata di stelle. Tuttavia, RTE è fiduciosa nel fascino del proprio spettacolo, offrendo agli spettatori un'opzione alternativa e altrettanto entusiasmante per festeggiare il nuovo anno.

Dopo i suoi doveri di hosting, Kielty passerà il testimone ad Anna Geary mentre prenderà il posto dell'attesissimo conto alla rovescia per il nuovo anno. Con la loro energia e fascino combinati, questo dinamico duo renderà sicuramente la transizione al 2024 un'esperienza indimenticabile.

Essendo il chat show più amato d'Irlanda, il Late Late Show è un punto fermo nelle famiglie irlandesi da decenni. Il suo speciale di Capodanno affascinerà senza dubbio il pubblico con la sua atmosfera vivace, conversazioni coinvolgenti e spettacoli straordinari. Quindi segnati sulla agenda e unisciti a Patrick Kielty e ai suoi ospiti speciali su RTE One per una fantastica serata di intrattenimento il 31 dicembre.