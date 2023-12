RTE annuncia la stravaganza di Capodanno

RTE è pronto a dare il via al nuovo anno in grande stile con un'edizione speciale dell'iconico Late Late Show. Quest'anno, per la prima volta in assoluto, lo spettacolo andrà in onda di domenica, condotto dal carismatico Patrick Kielty. Lo spettacolo di Capodanno inizierà alle 10.15:2024 e continuerà fino al conto alla rovescia fino al XNUMX.

In vero stile Late Late Show, la line-up di ospiti speciali promette di rendere la serata memorabile. Mentre i dettagli degli ospiti vengono tenuti nascosti, gli spettatori possono aspettarsi volti familiari e molte sorprese. Patrick Kielty, noto per la sua arguzia e il suo fascino, condurrà le conversazioni e manterrà viva l'atmosfera festosa.

Il Graham Norton Show ospiterà anche uno speciale di Capodanno, con ospiti di prim'ordine come Emma Stone e Mark Ruffalo. Mentre i due spettacoli si scontrano, la competizione per attirare l'attenzione degli spettatori è feroce. Entrambi gli spettacoli offrono esperienze uniche, con la propria miscela di intrattenimento, interviste alle celebrità e risate.

Dopo che Patrick Kielty avrà terminato alle 11.45:2024, il conto alla rovescia per il nuovo anno sarà condotto da Anna Geary. Gli spettatori possono aspettarsi una transizione senza soluzione di continuità verso i festeggiamenti di mezzanotte mentre suonano nel XNUMX con eccitazione e anticipazione.

La Guida RTE anticipa che la stravaganza di quest'anno sarà un degno addio all'anno passato, dicendogli addio con risate, divertimento e gioia. Mentre salutiamo il 2023 e accogliamo le opportunità e le sfide che il 2024 ci riserva, lo speciale di Capodanno promette di essere una notte da ricordare.

Quindi, segnati sulla agenda e sintonizzati su RTE One alla vigilia di Capodanno per un'indimenticabile serata di intrattenimento, risate e festeggiamenti.