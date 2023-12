RTE annuncia l'entusiasmante programma di Capodanno con Patrick Kielty

RTE ha svelato i suoi piani per un indimenticabile speciale di Capodanno al Late Late Show. In contrasto con la tradizione, l’iconico chat show andrà in onda di domenica per la prima volta, garantendo al pubblico di dire addio al 2023 e dare il benvenuto al 2024 con stile.

Il popolare presentatore televisivo Patrick Kielty prenderà il timone come presentatore di questa stravaganza di fine anno, promettendo una serata piena di intrattenimento e sorprese. Dalle 10.15:11.45 alle XNUMX:XNUMX della vigilia di Capodanno, Kielty sarà raggiunta da una porta girevole di ospiti speciali, assicurando che le stelle saranno in gran numero.

La Guida RTE descrive lo spettacolo come il “conto alla rovescia finale per il 2023”, creando un’aria di anticipazione e celebrazione. Mentre Kielty conduce le sue interviste e interagisce con gli ospiti speciali, gli spettatori possono aspettarsi un'atmosfera festosa e molti volti familiari. Lo spettacolo servirà anche come addio all'anno passato, dicendogli un affettuoso addio prima di intraprendere il nuovo anno.

Quest'anno, lo speciale di Capodanno del Late Late Show si confronterà con lo spettacolo di Graham Norton. Tuttavia, con la sua line-up di ospiti stellati, tra cui Emma Stone e Mark Ruffalo, il Late Late Show promette di offrire una serata memorabile e divertente.

Quando l'orologio segna la mezzanotte, Kielty cederà le redini ad Anna Geary, che condurrà gli spettatori attraverso il conto alla rovescia fino al nuovo anno. Con questa transizione senza soluzione di continuità, gli spettatori possono aspettarsi una transizione fluida ed emozionante nel 2024.

Assicurati di sintonizzarti sul Late Late Show su RTE One per un'esperienza di Capodanno indimenticabile. Unisciti a Patrick Kielty e a una serie di ospiti speciali mentre salutiamo il vecchio anno e diamo il benvenuto a quello nuovo a braccia aperte.