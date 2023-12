RTE annuncia un emozionante speciale televisivo di Capodanno

RTE ha appena rivelato i dettagli di un imminente spettacolo televisivo di Capodanno. Il popolare Late Late Show, condotto da Patrick Kielty, andrà in onda di domenica per la prima volta in assoluto, aggiungendo una dose extra di eccitazione alla serata tanto attesa. Lo spettacolo speciale inizierà alle 10.15:XNUMX della vigilia di Capodanno e promette di essere una notte da ricordare.

In questo evento costellato di stelle, il set di Donnybrook si trasformerà in un festoso paese delle meraviglie. Una moltitudine di ospiti speciali si uniranno a Patrick Kielty per accogliere con stile l’arrivo del 2024. Lo spettacolo mira a salutare l'anno trascorso in modo memorabile, garantendo un'esperienza emozionante e accattivante per gli spettatori.

La Guida RTE ha recentemente svelato dettagli esclusivi sulla produzione, aumentando l'attesa tra i fan. Secondo la descrizione, la prima stravaganza di fine anno di Patrick Kielty metterà in mostra una serie di celebrità e personalità, con sorprese e volti familiari in abbondanza.

In particolare, lo speciale di Capodanno del Late Late Show competerà con lo spettacolo di Graham Norton, noto per la sua formazione di ospiti costellata di stelle. Quest'anno, lo spettacolo di Graham Norton presenterà personaggi famosi come Emma Stone e Mark Ruffalo. Tuttavia, con l'introduzione del suo entusiasmante programma, lo spettacolo RTE è destinato a offrire agli spettatori un'alternativa altrettanto divertente.

Patrick Kielty accenderà i riflettori su RTE One dalle 10.15:11.45 alle XNUMX:XNUMX, affascinando il pubblico con il suo carismatico stile di presentatore prima di cedere le redini ad Anna Geary per l'attesissimo conto alla rovescia per il nuovo anno.

Assicurati di segnare sulla tua agenda questo imperdibile evento televisivo di Capodanno. Sintonizzati su RTE One e unisciti a Patrick Kielty e ai suoi straordinari ospiti mentre salutano il 2023 e intraprendono un viaggio verso un anno nuovo di zecca.