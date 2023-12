Speciale di Capodanno di RTE con un'entusiasmante lineup di celebrità

RTE ha annunciato un entusiasmante speciale di Capodanno per gli spettatori che potranno festeggiare il 2024 con stile. Allontanandosi dal suo slot tradizionale, l'iconico Late Late Show andrà in onda di domenica per la prima volta, condotto dal famoso conduttore Patrick Kielty. Lo spettacolo, che andrà in onda alle 10.15:XNUMX, promette una line-up di ospiti speciali costellati di stelle, creando un'atmosfera festosa sul rinomato set di Donnybrook.

In una dichiarazione rilasciata nella Guida RTE, la produzione ha dettagliato cosa possono aspettarsi gli spettatori da questa stravaganza di fine anno. Patrick Kielty, che presenterà il suo speciale inaugurale di Capodanno, si impegnerà in conversazioni coinvolgenti con una porta girevole di volti famosi. Lo spettacolo garantisce sorprese, volti noti e la possibilità di salutare l'anno trascorso, rendendolo un evento imperdibile per il pubblico.

Lo speciale di Capodanno del Late Late Show si confronterà anche con l'attesissimo speciale di Capodanno del Graham Norton Show, che quest'anno presenta ospiti di grande nome come Emma Stone e Mark Ruffalo. Lo scontro tra i due programmi aggiunge un ulteriore livello di eccitazione e competizione al palinsesto televisivo di Capodanno.

Gli spettatori possono sintonizzarsi su RTE One dalle 10.15:11.45 alle 2024:XNUMX per vedere Patrick Kielty in azione. Dopo il suo periodo, Anna Geary subentrerà nel conto alla rovescia fino al XNUMX, assicurando una transizione indimenticabile verso il nuovo anno.

All'alba del nuovo anno, assicurati di segnare sul tuo calendario questo evento costellato di stelle, pieno di risate, sorprese e momenti commoventi. Lo speciale di Capodanno del Late Late Show garantisce una notte di intrattenimento che lascerà gli spettatori entusiasti di dare il benvenuto al 2024.