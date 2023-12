RTE annuncia lo spettacolo televisivo di Capodanno

RTE ha svelato i suoi piani per uno speciale televisivo di Capodanno costellato di stelle, promettendo una conclusione spettacolare del 2023 e un gioioso benvenuto al 2024. L'edizione speciale dell'iconico Late Late Show, condotto dal carismatico Patrick Kielty, andrà in onda per per la prima volta di domenica, aggiungendo un tocco di emozione in più alla serata.

Con un'impressionante line-up di ospiti speciali, lo spettacolo mira a creare un'atmosfera davvero festosa mentre saluta l'anno passato. Con sorprese, volti familiari e un sincero arrivederci al 2023, gli spettatori possono aspettarsi una memorabile serata di intrattenimento. I dettagli della produzione sono stati rivelati nell'ultima Guida RTE, lasciando i fan in trepidante attesa dello spettacolo.

Tuttavia, il Late Late Show di Capodanno dovrà affrontare la forte concorrenza dello spettacolo Graham Norton, rinomato per il suo speciale annuale di Capodanno. Con ospiti di alto profilo come Emma Stone e Mark Ruffalo programmati per apparire nello show di Norton, la battaglia per il pubblico sarà sicuramente intensa.

Patrick Kielty, noto per il suo fascino e la sua intelligenza, salirà sul palco come presentatore del Late Late Show dalle 10.15:11.45 alle XNUMX:XNUMX. Dopo la sua accattivante performance, Anna Geary guiderà il pubblico attraverso il conto alla rovescia per il nuovo anno.

Lo spettacolo televisivo di Capodanno promette di essere una notte da ricordare, piena di risate, musica e momenti indimenticabili. Che si tratti di guardare il Late Late Show o di sintonizzarsi su altri programmi, gli spettatori hanno solo l'imbarazzo della scelta quando si tratta di intrattenimento di qualità mentre salutano il 2023 e abbracciano il nuovo anno a venire.