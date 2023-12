Rovio conferma la chiusura dello Studio Lumi a Montreal

By

Rovio, il rinomato sviluppatore di giochi per dispositivi mobili, ha annunciato ufficialmente la chiusura dello Studio Lumi a Montreal. Questa decisione ha comportato la conclusione di un progetto non divulgato e la perdita di 16 posti di lavoro. Nonostante ciò, Rovio assicura che Studio Six, l'altro loro studio a Montreal, rimarrà operativo.

"Andiamo avanti con i nostri punti di forza principali sui dispositivi mobili" ha dichiarato un portavoce di Rovio. L'azienda mira a concentrare le proprie risorse sul rafforzamento della propria posizione nel settore dei giochi mobili. Hanno inoltre espresso il loro apprezzamento per il duro lavoro e la dedizione mostrati dal team di Studio Lumi.

La recente acquisizione di Rovio da parte di Sega ha portato nuove possibilità sul tavolo. Con l'accesso alla vasta esperienza di Sega al di fuori dei giochi mobili, Rovio è ansioso di espandere il marchio Angry Birds oltre le sue origini mobili. La collaborazione mira a portare l'amato franchise ai giocatori su varie piattaforme.

La partnership tra Rovio e Sega è stata oggetto di speculazioni e anticipazioni. Entrambe le società si sono impegnate per integrare i propri punti di forza e creare esperienze di gioco uniche. Il precedente annuncio di Rovio dei loro piani per un Segaverse ha generato entusiasmo tra i fan, con teaser di giochi che incorporavano marchi iconici di Sega come Sonic e Yakuza.

Sebbene la chiusura di Studio Lumi possa essere vista come una battuta d'arresto per alcuni, Rovio rimane fiducioso nella propria strategia di dare priorità ai giochi mobili. Con una rinnovata attenzione ai propri punti di forza, Rovio è determinata a continuare a fornire esperienze innovative e divertenti alla sua fedele base di giocatori.

Mentre il settore dei giochi mobili si evolve e il franchise di Angry Birds continua a risuonare tra i giocatori di tutto il mondo, Rovio continua a impegnarsi a superare i confini ed esplorare nuove strade per la crescita.