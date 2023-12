Le assurde imprese di Dan Houser svela nuovi progetti con mezzi diversi

Dan Houser, co-fondatore di Rockstar Games e autore principale di titoli rinomati come Grand Theft Auto e Red Dead Redemption, ha recentemente rivelato i primi progetti del suo nuovo studio, Absurd Ventures. Contrariamente alle aspettative di un videogioco, lo studio di Houser si sta avventurando in progetti multimediali che includono fumetti e audiofilm.

Annunciato il 29 novembre, Absurd Ventures sta attualmente lavorando su due universi narrativi originali: American Caper e A Better Paradise. Questi progetti mirano ad affascinare il pubblico attraverso graphic novel e audiofiction.

American Caper approfondisce le vite di due famiglie americane normali ma profondamente imperfette, intrappolate in un mondo di affari corrotti, criminalità e politici inetti. Il primo capitolo di questo nuovo universo sarà una graphic novel illustrata dal famoso artista di fumetti Simon Bisley.

D'altra parte, A Better Paradise accompagna il pubblico in un viaggio pieno di suspense di dilemmi esistenziali ambientati in un prossimo futuro. Questo universo debutterà attraverso una serie di audio fiction di dodici episodi, attualmente in produzione.

Secondo Dan Houser, questi progetti iniziali servono come introduzione all'approccio narrativo e ai media immaginati da Absurd Ventures. Lo studio sta già lavorando su una vasta gamma di progetti, che comprendono animazione, videogiochi, graphic novel, narrativa audio e altro ancora.

Nonostante l'assenza di un nuovo videogioco molto atteso, la descrizione dell'universo di American Caper richiama toni familiari che ricordano il popolare franchise di Grand Theft Auto. Sebbene al momento non sia stato annunciato alcun gioco open-world, Absurd Ventures potrebbe esplorare la possibilità in futuro.

I fan possono aspettarsi maggiori informazioni sui prossimi franchise di Absurd Ventures nei prossimi mesi. Nel frattempo, Rockstar Games, la società che Houser ha contribuito a creare, prevede di pubblicare il primo trailer ufficiale del tanto atteso Grand Theft Auto VI, possibilmente in occasione dei Game Awards.

