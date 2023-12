L'ufficio dello sceriffo della contea di Winnebago indaga sull'incidente automobilistico che coinvolge un pedone

Martedì sera nella contea di Winnebago si è verificato un incidente che ha coinvolto un pedone e un'auto, secondo le autorità locali. L'ufficio dello sceriffo della contea di Winnebago sta attualmente conducendo un'indagine sull'incidente, avvenuto nell'isolato 4900 di W. State Street.

Secondo quanto riferito, il pedone stava camminando in strada intorno alle 5 quando è stato investito da un'auto. Fortunatamente il conducente del mezzo è rimasto sul posto, collaborando con le forze dell'ordine. I primi soccorritori sono arrivati ​​rapidamente e hanno trasportato il pedone ferito al vicino ospedale per cure mediche immediate.

Al momento non sono state rilasciate al pubblico ulteriori informazioni sul pedone o sul conducente. L'ufficio dello sceriffo della contea di Winnebago sollecita cautela e pratiche sicure sia per i pedoni che per i conducenti per evitare che simili incidenti si ripetano in futuro.

Poiché l'indagine è ancora in corso, potrebbero seguire aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni. È essenziale che la comunità rimanga informata su questo incidente e sostenga gli sforzi per migliorare la sicurezza stradale.

