Il Rockefeller Center lancia una nuova entusiasmante attrazione

Il Rockefeller Center ha introdotto una nuova esaltante esperienza che porterà i visitatori a nuovi livelli. Conosciuta come "The Beam", questa attrazione coinvolgente offre agli ospiti l'opportunità di ricreare l'iconica fotografia "Lunch atop a Skyscraper" del 1932. Sebbene la foto originale fosse una trovata pubblicitaria, l'identità del fotografo e dei lavoratori presenti nella foto rimane un mistero.

Situato al 69° piano del Rockefeller Plaza, The Beam offre un giro all'aperto mozzafiato che solleva i partecipanti a 12 piedi sopra il ponte di osservazione. La giostra ruota quindi di 180 gradi, garantendo una vista senza ostacoli di Central Park e dello straordinario skyline. A differenza dei lavoratori nella fotografia, i visitatori sono allacciati saldamente con le cinture di sicurezza per la loro sicurezza.

Il capo del Rockefeller Center, EB Kelly, ha espresso la motivazione dietro la creazione di The Beam, affermando: "Volevamo che le persone si connettessero direttamente con quella foto iconica". The Beam ha già attratto persone come Tom Dearden, che possiede una copia della fotografia e ha trovato l'esperienza convalidante. Dearden ha condiviso: "Ogni volta che guardiamo la foto appesa nella nostra cucina, ora sappiamo che eravamo lì".

La famosa influencer del turismo di New York, Charlene Wang, è stata tra le prime a sperimentare The Beam nel suo giorno di apertura. Crede che questa corsa emozionante sarà l'ultima tendenza in città, affermando: "Questa sarà la cosa che tutti vorranno fare".

I biglietti per "The Beam" possono essere acquistati in aggiunta ai biglietti per il ponte di osservazione Top of the Rock. I prezzi partono da $ 40 per gli adulti, con ulteriori $ 25 per l'accesso a The Beam. Per ulteriori dettagli e informazioni sui biglietti visitate il sito ufficiale.

L'ultima attrazione del Rockefeller Center promette un'avventura indimenticabile per coloro che cercano una nuova prospettiva sull'iconico skyline di New York City.