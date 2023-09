Il futuro del ripristino dei coralli: utilizzare la tecnologia per salvare le nostre barriere coralline

La biologa marina Taryn Foster, che lavora nelle isole Abrolhos al largo della costa dell'Australia occidentale, è stata testimone degli effetti devastanti del cambiamento climatico sulle barriere coralline. Poiché l’aumento delle temperature e l’acidificazione degli oceani minacciano questi delicati ecosistemi, i tradizionali sforzi di ripristino dei coralli hanno faticato a tenere il passo con il ritmo della distruzione. Tuttavia, Foster e il suo team stanno sperimentando un nuovo approccio che combina robotica e intelligenza artificiale per ripristinare le barriere coralline danneggiate in modo più rapido ed efficiente.

Le barriere coralline, composte da minuscoli organismi chiamati polipi, forniscono un habitat a più di un quarto delle specie marine. Ma man mano che gli oceani si riscaldano e diventano più acidi, i coralli diventano sempre più vulnerabili alle malattie e alla morte. Alcuni scienziati prevedono che entro il 2070 le barriere coralline potrebbero scomparire completamente.

L'approccio innovativo di Foster prevede l'innesto di frammenti di corallo in piccoli tasselli, che vengono poi collocati in una base appositamente progettata realizzata in cemento tipo calcare. Questo processo evita diversi anni di crescita della calcificazione, consentendo ai coralli di crescere e prosperare più rapidamente.

Per accelerare ulteriormente il processo di restauro, Foster ha collaborato con la società di software di ingegneria Autodesk. Insieme, stanno addestrando un'intelligenza artificiale per controllare i robot collaborativi. Questi robot possono eseguire compiti ripetitivi, come innestare o incollare frammenti di corallo ai tappi dei semi, con precisione ed efficienza. I robot sono inoltre dotati di sistemi di visione per riconoscere e gestire la variabilità delle forme dei coralli.

Sebbene i risultati finora siano stati promettenti, ci sono ancora sfide da superare. La movimentazione delicata dei coralli vivi, potenzialmente su una barca in movimento, presenta difficoltà logistiche. Un’altra preoccupazione è proteggere i componenti elettronici vulnerabili dai danni causati dall’acqua salata. Inoltre, è necessario affrontare il costo elevato di questa tecnologia.

Per affrontare queste sfide, la startup di Foster, Coralmaker, prevede di emettere crediti di biodiversità, simili ai crediti di carbonio, per generare domanda da parte dell’industria del turismo. Stanno anche esplorando partenariati con organizzazioni come l’Australian Institute of Marine Science (AIMS), che sta ricercando metodi come la semina dei coralli per lavori di ripristino su larga scala.

Altre iniziative innovative prese in considerazione includono l’allevamento di “super coralli” più resistenti e l’uso del suono per attirare i pesci e aumentare la ricostituzione della barriera corallina. AIMS, ad esempio, ha sviluppato un progetto chiamato Reef Song, in cui gli altoparlanti subacquei riproducono suoni salutari sulle barriere coralline danneggiate per incoraggiare il ritorno delle popolazioni ittiche.

Il futuro del restauro dei coralli risiede nello sfruttamento della tecnologia e di approcci innovativi. Sebbene non esista una soluzione unica, la combinazione di robotica, intelligenza artificiale e metodi di ripristino basati sul suono rappresenta una grande promessa per salvare questi ecosistemi fragili e vitali.

Fonte:

– Adrienne Murray, “Il futuro del ripristino dei coralli: usare la tecnologia per salvare le nostre barriere coralline”, BBC News

– Rete globale di monitoraggio della barriera corallina, “Stato delle barriere coralline del mondo: 2018”