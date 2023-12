Arti extra: il futuro delle capacità umane aumentate

I ricercatori del Politecnico federale di Losanna hanno fatto una scoperta rivoluzionaria che potrebbe rivoluzionare il modo in cui gli esseri umani controllano i bracci robotici. Combinando i movimenti oculari e le contrazioni del diaframma, gli individui possono imparare a utilizzare un terzo braccio robotico senza sforzo. Questa tecnologia apre un mondo di possibilità per chirurghi, lavoratori dell’industria e varie altre professioni in cui un arto in più potrebbe rivelarsi prezioso.

A differenza delle protesi tradizionali che si basano sulle connessioni nervose esistenti negli amputati, questi dispositivi potenziati richiedono la creazione di connessioni completamente nuove, il che li rende più difficili da progettare. Tuttavia, gli esperimenti di Giulia Dominijanni e del suo team hanno dimostrato che il nostro cervello è notevolmente adattabile e capace di controllare intuitivamente questi arti extra.

Dominijanni, lei stessa ingegnere, attesta la facilità e la naturalezza dell'esperienza. Spiega quanto apprezzerebbe avere un braccio aggiuntivo per attività come la saldatura. Sentimenti simili possono essere condivisi da professionisti di vari settori che potrebbero trarre vantaggio da questa tecnologia.

I ricercatori hanno anche esplorato la possibilità di controllare queste braccia utilizzando i muscoli rudimentali dell’orecchio. Questi muscoli, un tempo utilizzati dai nostri antenati per migliorare l’udito, potrebbero sostituire o integrare il controllo del diaframma esistente. Le possibilità di progettazione sono vaste e vanno dall'avere due bracci aggiuntivi a un braccio singolo con maggiori gradi di libertà.

Sebbene le potenziali applicazioni siano numerose, è probabile che questi arti potenziati rimangano gadget costosi, simili agli occhiali per la realtà virtuale di oggi. I lavoratori dell’industria potrebbero ottenere un migliore controllo sui macchinari, le squadre di ricerca e soccorso potrebbero spostarsi rapidamente tra le macerie e i professionisti medici potrebbero fornire un’assistenza più rapida. Anche le attività quotidiane del grande pubblico possono diventare più gestibili con l’aiuto di questi arti aggiuntivi.

Mentre i ricercatori continuano a fare progressi nel campo delle capacità umane aumentate, il futuro promette un mondo in cui gli arti extra non sono più confinati nella fantascienza ma diventano una realtà tangibile.

Argomenti: protesi, robotica