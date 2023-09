Roblox presenta l'Assistente Chatbot per lo sviluppo di giochi

By

Roblox ha introdotto un nuovo assistente chatbot che mira a semplificare e ottimizzare il processo di codifica e creazione di mondi di gioco. Roblox Assistant consente agli utenti di descrivere ciò che desiderano creare in linguaggio naturale, eliminando la necessità di codifica manuale. L'assistente si basa sugli strumenti di intelligenza artificiale generativa esistenti di Roblox e può estrarre risorse dal mercato o dalla libreria di risorse visive dell'utente.

L'obiettivo di Roblox Assistant è rendere la creazione di giochi più accessibile agli utenti rimuovendo la barriera d'ingresso che spesso pone la conoscenza della programmazione. In una dimostrazione video, gli utenti sono stati in grado di richiedere e posizionare facilmente alberi nel loro mondo di gioco. Quando l'assistente inizialmente copiava e incollava lo stesso albero più volte, una semplice richiesta di diversificare gli alberi risolveva il problema. Questo approccio collaborativo e intuitivo rende più semplice per i nuovi giocatori ottenere il massimo dagli strumenti di creazione di giochi di Roblox.

Sfortunatamente, Roblox non ha annunciato una data di rilascio specifica per l'assistente. Tuttavia, hanno confermato che verrà lanciato alla fine di quest’anno o all’inizio del prossimo anno. Oltre all'assistente, Roblox ha annunciato che la piattaforma sarà disponibile su PlayStation e Nintendo Switch a ottobre, ampliando ulteriormente la sua accessibilità agli utenti di diverse console di gioco.

Nel complesso, Roblox Assistant è uno sviluppo entusiasmante per i creatori di giochi, offrendo un modo semplice ed efficiente per dare vita alle loro idee. Eliminando la necessità della codifica manuale, l'assistente apre il mondo dello sviluppo di giochi a un pubblico più ampio, rendendo più semplice per chiunque creare le proprie esperienze di gioco coinvolgenti.

Fonte:

– Articolo di origine: [inserire articolo di origine]