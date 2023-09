Roblox in arrivo su PlayStation: amplia la sua portata

Roblox, la popolare app social e di gioco, sarà presto disponibile sulle console PlayStation. Alla Roblox Developers Conference (RDC) del 2023, la società ha fatto l'entusiasmante annuncio che porterà la sua app su PS4 e PS5 a ottobre. Questa espansione fornirà ai giocatori PlayStation l'accesso al catalogo completo di esperienze Roblox.

Roblox è già disponibile su varie piattaforme tra cui PC, Mac, iOS, Android e Xbox, ma l'assenza di supporto per le console Sony ha rappresentato una lacuna notevole nella loro gamma. Tuttavia, indizi recenti hanno suggerito che una versione PlayStation sia in lavorazione. Un annuncio di lavoro del 2022 indicava che Roblox stava assumendo un ingegnere PlayStation e il CEO David Baszucki ha lasciato intendere durante una chiamata sugli utili in agosto che la società stava esplorando la possibilità di portare l'app su PlayStation e Nintendo Switch.

Anche se non esiste un piano immediato per il rilascio su Nintendo Switch, Roblox è determinato a essere disponibile su tutti i dispositivi in ​​tutto il mondo. Nel frattempo, i giocatori PlayStation non vedono l'ora di unirsi al divertimento di Roblox e accedere alle loro esperienze preferite quando l'app sarà disponibile su PS4 e PS5.

Oltre all'espansione PlayStation, Roblox ha anche annunciato che l'app Meta Quest Roblox sarà ampiamente disponibile più avanti a settembre. L'app Quest, lanciata a luglio come open beta, ha raccolto oltre un milione di installazioni nei primi cinque giorni. Inoltre, sono in arrivo aggiornamenti per l'app Xbox, con miglioramenti all'esperienza dell'utente e la promessa di aggiornamenti frequenti.

