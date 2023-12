Rivian R1T presenta il rivoluzionario proiettore cinematografico mobile

Rivian, nota per il suo rivoluzionario pick-up elettrico – l’R1T, ha depositato un brevetto che suggerisce una nuova entusiasmante aggiunta al suo già impressionante elenco di funzionalità. Il brevetto rivela i progetti per un proiettore cinematografico mobile che può essere facilmente riposto nell'innovativo tunnel degli ingranaggi dell'R1T. Immagina di trasformare il tuo camion in un cinema portatile per un'indimenticabile serata di cinema in movimento.

Il brevetto, depositato il 23 novembre, mostra un kit composto da un proiettore, uno schermo e almeno un altoparlante. Questo apparecchio di intrattenimento è progettato per scivolare dentro e fuori dal tunnel degli ingranaggi, consentendo un comodo stoccaggio. Una volta esteso, il proiettore può essere regolato nella posizione desiderata, completo di specchio per riflettere accuratamente la luce proiettata sullo schermo. L'asta dello schermo può anche essere posizionata in più posizioni per una visualizzazione ottimale.

La bellezza di questa configurazione risiede nella sua semplicità ed efficienza. Con tutto ben riposto nel tunnel del cambio, puoi trasformare facilmente la tua R1T in un centro di intrattenimento in pochissimo tempo. Tutti i componenti necessari, inclusa l'alimentazione, saranno comodamente forniti dall'R1T stesso.

L'attenzione di Rivian alla personalizzazione e all'adattabilità non è nuova. L'azienda ha già introdotto componenti aggiuntivi come la cucina da campo e una tenda per tre persone. Sebbene la Camp Kitchen sia stata interrotta all'inizio di quest'anno, il CEO di Rivian RJ Scaringe ne ha riconosciuto la popolarità e ha accennato a una riprogettazione che non occuperà l'intero tunnel degli ingranaggi. Potrebbe questo significare che il proiettore cinematografico non è troppo indietro?

Mentre Rivian continua ad ampliare i confini di ciò che è possibile fare con i veicoli elettrici, la potenziale aggiunta di un proiettore cinematografico mobile aggiunge un ulteriore livello di entusiasmo all’R1T. Che si tratti di campeggiare sotto le stelle, di seguire un evento sportivo o semplicemente di godersi una serata al cinema all'aperto, Rivian mira a migliorare l'esperienza avventurosa con le sue offerte innovative.

FAQ:

D: Cos'è il Rivian R1T?

R: Il Rivian R1T è un pick-up elettrico noto per le sue capacità fuoristrada, la lunga autonomia e le caratteristiche adattabili.

D: Cosa rivela il brevetto?

R: Il brevetto mostra i progetti per un proiettore cinematografico mobile che può essere facilmente riposto nel tunnel degli ingranaggi dell'R1T.

D: Come funziona la configurazione?

R: Il proiettore, lo schermo e il kit degli altoparlanti possono essere inseriti e rimossi senza problemi dal tunnel degli ingranaggi. Il proiettore può essere regolato e include uno specchio per riflettere la luce sullo schermo, mentre l'asta dello schermo può essere posizionata in più punti per una visione ottimale.

D: Il proiettore cinematografico sarà alimentato dall'R1T?

R: Sì, il proiettore e gli altri componenti saranno alimentati dall'R1T, rendendolo una soluzione di intrattenimento autosufficiente.

D: Sono disponibili altre opzioni personalizzabili per R1T?

R: Sì, Rivian ha già introdotto in precedenza componenti aggiuntivi come la cucina da campo e una tenda per tre persone, dimostrando il proprio impegno per la personalizzazione e l'adattabilità.