Reliance Industries pianifica grandi investimenti nel Bengala occidentale

Reliance Industries, guidata dal presidente Mukesh Ambani, ha confermato un investimento significativo di ₹ 45,000 crore nel Bengala occidentale. Oltre a questo, il conglomerato prevede anche di investire ulteriori Rs. 20,000 crore nei prossimi tre anni. Questa notizia è stata annunciata durante la settima edizione del Bengal Global Business Summit a Calcutta.

Ambani ha rivelato che la maggior parte degli investimenti si concentrerà su tre settori chiave: telecomunicazioni, vendita al dettaglio e bioenergia. Con il rapido lancio di Jio Fiber e Air Fiber, Reliance mira a trasformare ogni casa del Bengala in una casa intelligente. Si prevede che questa trasformazione creerà nuove opportunità occupazionali e imprenditoriali per milioni di persone nella regione. Ambani ha espresso il suo ottimismo, affermando che il Bengala ha il potenziale per attrarre talenti di prim'ordine non solo dall'India ma da tutto il mondo.

Anche Reliance Retail, una filiale di Reliance Industries, espanderà la propria presenza nel Bengala occidentale. L'azienda prevede di aumentare il numero di negozi al dettaglio da 1000 a 1200 entro i prossimi due anni. Si prevede che questa espansione supporterà centinaia di MPMI (micro, piccole e medie imprese) e fornirà loro una portata di distribuzione senza precedenti in tutta l’India.

Ambani ha inoltre sottolineato l'impegno di Reliance nei confronti della bioenergia. Il conglomerato è diventato il più grande produttore di bioenergia dell'India, utilizzando la propria tecnologia sviluppata indigena. Ambani ha annunciato l’intenzione di realizzare 100 impianti di biogas compresso (CBG) nei prossimi tre anni, utilizzando residui agricoli e rifiuti organici. Inoltre, Reliance aiuterà gli agricoltori a coltivare piantagioni energetiche su larga scala, contribuendo a ridurre le emissioni di carbonio e a produrre letame organico.

Attraverso questi investimenti nelle telecomunicazioni, nella vendita al dettaglio e nella bioenergia, Reliance Industries mira a contribuire alla prosperità condivisa, all’innovazione tecnologica, all’inclusività e all’armonia del popolo del Bengala.

FAQ

Quali sono le aree in cui Reliance Industries intende investire nel Bengala occidentale?

Reliance Industries prevede di investire nei settori delle telecomunicazioni, della vendita al dettaglio e della bioenergia nel Bengala occidentale.

Quanti negozi al dettaglio Reliance intende aprire nel Bengala occidentale?

Reliance Retail, una filiale di Reliance Industries, prevede di aumentare il numero di negozi al dettaglio da 1000 a 1200 entro i prossimi due anni.

Qual è il piano di Reliance nel campo della bioenergia?

Reliance Industries mira a realizzare 100 impianti di biogas compresso (CBG) nei prossimi tre anni e ad assistere gli agricoltori nella coltivazione di piantagioni energetiche su larga scala. Queste iniziative contribuiranno a ridurre le emissioni di carbonio e a produrre letame organico.