Una causa importante denuncia la collusione nel settore dell'intermediazione immobiliare

Una recente azione legale collettiva federale intentata nella Carolina del Sud ha rivelato un modello di collusione tra la National Association of Realtors (NAR) e Keller Williams Realty, una delle principali società di intermediazione immobiliare. La causa sostiene che la NAR e Keller Williams hanno cospirato per gonfiare artificialmente i tassi di commissione degli agenti, con conseguente aumento dei costi per i venditori di case nello stato da novembre 2019.

Questa causa arriva sulla scia di una sentenza storica nel Missouri, dove la NAR e diversi importanti intermediari immobiliari, tra cui HomeServices of America e Keller Williams Realty, sono stati giudicati colpevoli di aver cospirato per mantenere le commissioni artificialmente alte. In quel caso, la corte ha riconosciuto 1.8 miliardi di dollari di danni, con la possibilità che l’importo triplichi se si scoprisse che gli agenti immobiliari hanno violato le leggi antitrust statunitensi.

La questione principale ruota attorno alle commissioni degli intermediari immobiliari, che in genere ammontano al 5-6% del prezzo di vendita di un immobile negli Stati Uniti, divise tra l'agente dell'acquirente e l'agente del venditore. Si ritiene che le politiche della NAR, come identificate nella causa del Missouri, abbiano effetti anticoncorrenziali poiché nascondono la commissione totale dell'intermediario ai potenziali acquirenti. Questa pratica può indurre gli acquirenti a essere indotti in errore sui costi coinvolti.

Gli acquirenti potrebbero erroneamente credere che i servizi di intermediazione siano gratuiti, quando in realtà possono ammontare a una percentuale significativa del prezzo di acquisto della casa. Ad esempio, una casa venduta a $ 500,000 con una commissione di intermediazione del 6% comporterebbe che l'acquirente paghi $ 15,000 all'agente dell'acquirente. Questa commissione potrebbe essere potenzialmente negoziata al ribasso se le commissioni fossero equamente divulgate.

Gli agenti immobiliari sono stati anche accusati di indirizzare gli acquirenti di case verso proprietà che offrono commissioni più elevate, gravando ulteriormente gli acquirenti con i costi. Il prezzo medio delle case nel Missouri e nella Carolina del Sud dimostra l’impatto di queste pratiche, con gli acquirenti che potenzialmente pagano migliaia di dollari in commissioni.

I gruppi immobiliari e di intermediazione accusati negano ogni illecito e intendono ricorrere in appello. Nonostante le loro argomentazioni, le cause legali e le sentenze sottolineano la necessità di trasparenza e concorrenza leale nel settore immobiliare. La NAR dovrà presto affrontare sfide legali sotto la nuova leadership, poiché il suo CEO si dimetterà alla fine del mese.

Questa causa ha già aperto le porte a ulteriori azioni legali, con gli avvocati dei ricorrenti che hanno avviato nuove azioni legali collettive contro altri importanti colossi immobiliari, sostenendo violazioni simili delle leggi antitrust. Mentre la battaglia legale continua, resta da vedere come questo caso storico rimodellerà il settore dell’intermediazione immobiliare.

