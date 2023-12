Le azioni Virgin Galactic crollano poiché Richard Branson rifiuta ulteriori investimenti

Le azioni di Virgin Galactic, l'impresa di turismo spaziale di Richard Branson, hanno subito un forte calo dopo l'annuncio di Branson che non intende investire più soldi nella società. Branson afferma che Virgin Galactic dispone già di fondi sufficienti, con un conseguente calo del 16% del valore delle azioni a meno di 2 dollari per azione all'apertura del mercato di lunedì.

Sebbene Virgin Galactic abbia raggiunto traguardi significativi, come far volare i suoi primi clienti nello spazio, l’azienda si trova ad affrontare diverse sfide. Recentemente ha licenziato circa il 20% della sua forza lavoro e sta lavorando all’introduzione di una nuova linea di veicoli spaziali suborbitali per sostituire il suo attuale veicolo, il cui sviluppo ha richiesto oltre un decennio.

Branson ha spiegato in un articolo del Financial Times che la sua società di investimento, Virgin Group, ha avuto difficoltà finanziarie a causa dell’impatto della pandemia. Tuttavia, ritiene che Virgin Galactic disponga di fondi sostanziali, circa 1 miliardo di dollari, per operare in modo indipendente.

I documenti finanziari di novembre hanno rivelato che Virgin Galactic aveva circa 1.1 miliardi di dollari in contanti e titoli. Ciò dovrebbe mantenere a galla l’azienda fino a quando non svelerà la sua nuova linea di aerei a razzo, noti come Delta, nel 2026. Questi veicoli spaziali trasporteranno ricchi amanti del brivido e clienti paganti fino ai confini dello spazio.

Tuttavia, il rapporto finanziario di Virgin Galactic ha rivelato anche una riduzione della forza lavoro di circa il 18%, con 185 dipendenti licenziati il ​​7 novembre. Branson aveva precedentemente venduto una parte significativa del suo investimento personale in Virgin Galactic, ma Virgin Group, in qualità di manager degli investimenti di Branson , rimane uno dei principali azionisti della società.

Dopo lo storico viaggio di Branson nello spazio a bordo della VSS Unity nel 2021, Virgin Galactic ha avviato un servizio commerciale regolare nel 2023. Nel corso di quest'anno, la società ha lanciato sei gruppi di passeggeri, inclusi piloti collaudatori, clienti paganti, ospiti onorari e i propri dipendenti. fino al confine dello spazio.

Nonostante questi risultati, Virgin Galactic ha annunciato l’intenzione di ridurre la frequenza dei voli spaziali nella sua relazione finanziaria di novembre. I clienti verranno ora inviati nello spazio sul VSS Unity ogni trimestre, anziché mensilmente.