Il direttore di gioco di Housemarque se ne va dopo 14 anni

In un annuncio sorprendente, il direttore del gioco di Housemarque, Harry Krueger, ha rivelato che lascerà lo studio dopo un'impressionante corsa durata 14 anni. Krueger, meglio conosciuto per il suo lavoro sull'acclamato Returnal, ha guidato il team attraverso lo sviluppo dell'attesissimo gioco per PlayStation 5. La sua partenza segna un cambiamento significativo per lo studio, ma Housemarque rimane ottimista riguardo al suo futuro.

Durante la sua permanenza presso Housemarque, Krueger è stato determinante nel plasmare la traiettoria dello studio. Dai titoli precedenti di ispirazione arcade come Outland, Resogun e Nex Machina, al successo rivoluzionario di Returnal, la visione e la passione di Krueger sono state fondamentali per la crescita e il successo dello studio.

Krueger ha espresso la sua profonda gratitudine per il tempo trascorso presso Housemarque, affermando: “È stato un onore accompagnare Housemarque in questo viaggio. Insieme abbiamo davvero scosso le colonne del cielo e sarò per sempre orgoglioso di tutte le cose straordinarie che abbiamo realizzato come studio”.

Sebbene Krueger non abbia rivelato il motivo specifico della sua partenza, ha assicurato ai fan che se ne andrà con ottimismo per il futuro. Ha menzionato un nuovo entusiasmante progetto in lavorazione e ha espresso fiducia nel talentuoso team di Housemarque, nonché nel continuo supporto di Sony e PlayStation Studios.

Il direttore generale e co-fondatore di Housemarque, Ilari Kuittinen, ha riconosciuto i contributi significativi di Krueger, sottolineando l'impatto e la visione che ha portato allo studio. Kuittinen ha anche sottolineato la rinascita di "Arcade" in Returnal ed ha espresso entusiasmo affinché i futuri leader possano basarsi su questo successo.

Mentre Housemarque va avanti, si stanno attualmente preparando per il loro "nuovo grande progetto", che ha generato entusiasmo tra i fan. Sebbene non siano stati ancora rivelati dettagli sul progetto, è stato confermato che il prossimo gioco dello studio sarà una nuova IP.

Con la recente acquisizione da parte di Sony nel giugno 2021 e il successo di Returnal, Housemarque è pronta per una crescita e un’innovazione continue. I fan possono aspettarsi grandi cose dallo studio mentre attraversano questa transizione e si imbarcano nel prossimo capitolo del loro viaggio.

