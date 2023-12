Nuova pianificazione pensionistica: prendere in considerazione le imposte statali sulle prestazioni di previdenza sociale

Riepilogo: la pianificazione pensionistica coinvolge vari fattori e le tasse statali sulle prestazioni di previdenza sociale non dovrebbero essere trascurate. Mentre 38 stati negli Stati Uniti non tassano la previdenza sociale, 12 stati impongono tasse almeno su alcuni residenti. Comprendere le regole e le soglie specifiche in questi stati è essenziale per i pensionati. Ecco una ripartizione di alcuni dei 12 stati e dei loro requisiti fiscali.

Colorado: il reddito imponibile della previdenza sociale si basa sugli importi della dichiarazione dei redditi federale. I contribuenti sotto i 65 anni con più di 20,000 dollari in benefici imponibili dovranno pagare un’imposta statale del 4.4%. Sono esenti i soggetti dai 65 anni in su.

Connecticut: quelli con un reddito lordo rettificato (AGI) superiore a $ 75,000 (singolo) o $ 100,000 (congiunto) sono soggetti a tasse statali su una parte dei benefici della previdenza sociale, che vanno dal 5.5% al ​​6.99%.

Kansas: i contribuenti con un AGI superiore a 75,000 dollari dovranno pagare un’imposta statale del 5.7% sul reddito della previdenza sociale, soggetta anche all’imposta federale sul reddito.

Minnesota: i residenti con un AGI superiore a $ 78,000 (single) o $ 100,000 (congiunti) possono avere una parte del reddito della previdenza sociale soggetta a tasse statali, che vanno dal 6.8% al 9.85%.

Missouri: coloro che hanno un AGI superiore a $ 85,000 (singolo) o $ 100,000 (congiunto) saranno tassati con un'aliquota del 5.4% sulla parte del reddito della previdenza sociale superiore a tali soglie. Si noti che il Missouri prevede di eliminare le tasse sulla previdenza sociale nel 2024.

Montana: i residenti con un AGI superiore a $ 25,000 (singolo) o $ 32,000 (congiunti) possono essere soggetti a imposte fino all'85% del reddito della previdenza sociale.

Nebraska: le prestazioni di previdenza sociale soggette alle imposte federali saranno soggette anche all'imposta statale sul reddito, che varia dal 3.51% al 6.84%. Lo Stato sta eliminando gradualmente la tassazione della previdenza sociale entro il 2025.

Anche Nuovo Messico, Rhode Island, Utah, Vermont e West Virginia hanno requisiti fiscali specifici basati su varie soglie di reddito.

È importante che i pensionati riconoscano le implicazioni delle tasse statali sui loro benefici di previdenza sociale. Consultarsi con un professionista fiscale o condurre ulteriori ricerche aiuterà le persone a pianificare di conseguenza.

Dichiarazione di non responsabilità: questo articolo fornisce solo una panoramica delle normative fiscali statali e non deve essere considerato una consulenza fiscale individuale.