Iconico ristorante e zoo della contea di Lancaster in vendita

Riepilogo: Dopo più di cinquant'anni di attività, l'amato Pretzel Hut nella contea di Lancaster è ora sul mercato. La proprietà, che comprende un grande zoo e un famoso ristorante, è stata messa in vendita a $ 850,000.

In una sorprendente svolta degli eventi, il Pretzel Hut, un caro punto di riferimento nella contea di Lancaster, è stato messo in vendita. Questa struttura iconica, che delizia i visitatori da oltre 50 anni, è ora alla ricerca di una nuova proprietà.

Situato su una vasta proprietà a 2224 Furnace Hills Pike, il Pretzel Hut vanta un vasto zoo di animali domestici che occupa cinque acri di terreno boscoso. Oltre allo zoo, la struttura ospita anche un affascinante ristorante di 2,277 piedi quadrati. All'aperto, i clienti possono gustare i pasti su uno dei 20 tavoli da picnic, mentre all'interno sono disponibili altri 45 posti a sedere.

La comodità non è compromessa in questa straordinaria posizione, poiché la struttura offre un ampio parcheggio per ospitare da 45 a 50 veicoli.

Costruito nel 1967, il rifugio Pretzel ha resistito alla prova del tempo ed è ancora in condizioni impeccabili. Il ristorante, noto per i suoi appetitosi hamburger, panini, cheesesteak, gelati, bibite gassate e, naturalmente, pretzel, fungeva da cuore e anima del locale.

Howard Hanna Real Estate si sta occupando della vendita di questa proprietà unica nel suo genere, con Tommy Long come agente di quotazione. I potenziali acquirenti con la passione di preservare il ricco patrimonio della contea di Lancaster riconosceranno sicuramente l'incredibile opportunità che attende al Pretzel Hut.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sul futuro di questa amata struttura non appena saranno disponibili ulteriori informazioni. Il rifugio Pretzel custodisce un pezzo di storia che attende solo il prossimo capitolo.