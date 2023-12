Il complesso di magazzini proposto suscita preoccupazioni per i residenti di Carroll Township

I residenti di Carroll Township nella contea di York sono in rivolta contro il progetto di costruire un enorme complesso di magazzini su una tranquilla strada di campagna vicino alla Route 15. Il progetto proposto, chiamato Northern Business Park, comprenderebbe tre magazzini che coprirebbero quasi un milione di piedi quadrati. I residenti preoccupati hanno formato un gruppo di difesa chiamato Dillsburg Area Residents for Reasonable Growth per opporsi allo sviluppo.

Una delle principali preoccupazioni per i residenti è il potenziale impatto sulla sicurezza della comunità. Golf Course Road, la principale strada di accesso al sito proposto, sarebbe inondata dal traffico di camion. Ciò solleva preoccupazioni per gli studenti del vicino distretto scolastico, in particolare quelli della squadra di sci di fondo della scuola superiore che corre regolarmente per il quartiere. L'aumento dei viaggi dei camion, che potrebbero arrivare fino a mille al giorno, potrebbe avere effetti dannosi sulla sicurezza della zona.

I residenti sono preoccupati anche per il potenziale impatto ambientale negativo del complesso. L’inquinamento atmosferico, luminoso e acustico rappresenta una delle principali preoccupazioni, soprattutto considerando che i magazzini sono operativi 24 ore su 14. Il costruttore ha presentato i piani a Carroll Township, chiedendo un permesso d'uso condizionato per iniziare la costruzione. La prima riunione di zonizzazione è stata rinviata al XNUMX dicembre.

In risposta allo sviluppo proposto, i proprietari di case contrari al progetto hanno avviato una campagna GoFundMe per raccogliere fondi per la rappresentanza legale. Sperano che, esprimendo le loro preoccupazioni e radunandosi insieme, possano convincere il comune a prendere in considerazione le loro obiezioni nel prendere la loro decisione.

Sia i funzionari di Carroll Township che la società madre del costruttore devono ancora commentare le preoccupazioni e l'opposizione dei residenti. Resta da vedere come verrà risolto questo scontro tra crescita e preoccupazioni comunitarie.