L’uragano dimostra che le microplastiche possono essere trasportate nell’atmosfera e diffuse nell’aria

Un recente studio condotto dai ricercatori della Dalhousie University di Halifax, in Canada, ha rivelato la sorprendente scoperta che le microplastiche possono essere sollevate nell’atmosfera durante gli uragani e trasportate per lunghe distanze per via aerea. Il gruppo di ricerca, guidato da Anna Ryan, ha installato un grande cilindro di vetro vicino a Saint Michaels, una comunità rurale di Terranova, durante l'uragano Larry nel 2021. Hanno raccolto campioni d'aria prima, durante e dopo la tempesta e hanno scoperto che la concentrazione di microplastiche è stata massima durante l'uragano, con più di 100,000 particelle per chilometro quadrato al giorno.

Questa scoperta mette in discussione la convinzione comune secondo cui l’oceano è il deposito finale delle microplastiche. L’inquinamento da microplastiche è stato rilevato in vari ambienti in tutto il mondo, ponendo rischi per la salute umana e animale, nonché per la salute generale dell’ecosistema. Le particelle raccolte durante lo studio erano così piccole da non essere visibili ad occhio nudo, rendendole facilmente ingerite o inalate.

L’uragano Larry ha offerto ai ricercatori un’opportunità unica di studiare il trasporto atmosferico delle microplastiche, mentre la tempesta seguiva una traiettoria sull’oceano, passando attraverso aree dove alte concentrazioni di plastica sono intrappolate nelle acque superficiali. In particolare, l’uragano non è passato sopra nessuna delle principali aree urbane, che sono generalmente considerate fonti significative di microplastiche disperse nell’aria.

Questo studio, pubblicato sulla rivista Nature, è uno dei pochi nel suo genere a livello mondiale. In confronto, studi precedenti sulle microplastiche atmosferiche durante i tifoni e le piogge monsoniche hanno rilevato livelli molto più bassi di quelli osservati durante l’uragano Larry. La ricerca sottolinea la presenza di microplastiche in tutti i comparti ambientali della Terra ed evidenzia l’importanza di comprenderne la distribuzione e gli impatti.

Un altro studio in corso condotto da una dottoranda di Dalhousie, Justine Ammendolia, sta indagando sugli effetti delle microplastiche nell’atmosfera durante la tempesta post-tropicale Fiona in un ambiente urbano. I risultati preliminari di Ammendolia sono allo stesso tempo entusiasmanti e inquietanti, poiché hanno scoperto tracce di 14 diversi tipi di microplastiche. Sia Ryan che Ammendolia sottolineano l’urgenza di ridurre la plastica monouso per mitigarne l’impatto ambientale.

Ricerche come questa sono vitali in quanto forniscono dati cruciali che possono orientare i cambiamenti politici e gli sforzi per combattere l’inquinamento da plastica. Comprendere la portata del problema a un livello più piccolo è fondamentale per attuare strategie efficaci su scala più ampia.