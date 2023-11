Nuove conoscenze sulle molecole chirali: accelerazione e decelerazione dell'inversione della chiralità

Le molecole chirali, che presentano proprietà diverse pur avendo la stessa formula chimica e strutture simili, affascinano da tempo gli scienziati. Recentemente, i ricercatori dell’Università di Kanazawa hanno fatto un’interessante scoperta riguardante le molecole chirali basate su eliche: possono subire un processo di inversione chirale che può essere accelerato o decelerato dai cambiamenti ambientali. Questa scoperta mette in mostra un sistema commutabile programmabile nel tempo, facendo luce sul potenziale per lo sviluppo di nuove tecnologie chimiche.

Il focus dello studio era su una specifica molecola organica chiamata metallocriptand (R6)-LNi3, che presenta atomi metallici disposti in una struttura molecolare a gabbia. La molecola può esistere in due forme: il tipo P (destrorso) e il tipo M (mancino). Nella sua forma pura, il rapporto tra P e M è 12:88.

Introducendo ioni di metalli alcalini nella soluzione di (R6)-LNi3, i ricercatori hanno osservato cambiamenti nelle proprietà spettroscopiche delle molecole, indicando che gli ioni metallici si legavano facilmente al metallocriptando. Inoltre, il rapporto preferito tra P e M era influenzato dallo specifico metallo alcalino utilizzato, poiché ciascuno ione metallico mostrava velocità e rapporti variabili.

Il gruppo di ricerca attribuisce queste differenze alle costanti di legame tra gli ioni metallici e le due forme molecolari, nonché a una costante di legame virtuale per la molecola che transita tra le due forme. Ad esempio, il legame della molecola con lo ione cesio ha favorito notevolmente il tipo P, risultando in un rapporto P:M di 75:25 in 21 ore. Al contrario, lo ione potassio ha causato una rapida conversione da M a P, raggiungendo un rapporto P:M di 68:32 in appena un minuto.

Ciò che rende questo studio particolarmente significativo è che dimostra che l'inversione chirale può essere sia accelerata che decelerata controllando l'ambiente delle molecole. Questa nuova comprensione apre possibilità per lo sviluppo di orologi molecolari programmabili nel tempo su richiesta e sensori chirali con selettività invertibile. Le potenziali applicazioni includono dispositivi di memoria con tempo di elaborazione delle informazioni chimiche controllabile e sensori chirali versatili adattabili a varie situazioni.

La ricerca condotta da Shigehisa Akine e dal suo team apre la strada a nuove tecnologie chimiche in grado di sfruttare le proprietà uniche delle molecole chirali. La capacità di controllare e manipolare i processi di inversione chirale ha il potenziale per rivoluzionare vari campi, dalla scienza dei materiali allo sviluppo di farmaci.

FAQ

Cosa sono le molecole chirali?

Le molecole chirali sono molecole asimmetriche che presentano proprietà diverse pur avendo la stessa formula chimica e strutture simili. Esistono in due forme chiamate enantiomeri, che sono immagini speculari l'una dell'altra.

Cos'è l'inversione chirale?

L'inversione chirale si riferisce al processo in cui una molecola chirale passa tra le sue due forme enantiomeriche.

Come si può accelerare o decelerare l'inversione chirale?

La ricerca condotta dal team dell’Università di Kanazawa ha dimostrato che i cambiamenti ambientali, come l’introduzione di ioni di metalli alcalini, possono accelerare o rallentare il processo di inversione chirale nelle molecole chirali elicoidali.

Quali sono le potenziali applicazioni di questa ricerca?

I risultati di questa ricerca aprono la porta allo sviluppo di orologi molecolari programmabili nel tempo su richiesta e sensori chirali con selettività invertibile. Inoltre, questa conoscenza potrebbe essere applicata alla creazione di dispositivi di memoria con tempo di elaborazione delle informazioni chimiche controllabile.