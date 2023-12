I contendenti repubblicani alle primarie puntano su una strategia alternativa per sconfiggere Trump

Nella corsa per il candidato repubblicano nei prossimi caucus dell’Iowa, alcuni repubblicani stanno prendendo in considerazione una strategia alternativa per ribaltare la presa dell’ex presidente Donald Trump sulla campagna. Invece di puntare al primo posto, questi repubblicani stanno cercando di assicurarsi un convincente secondo posto e posizionarsi come l’ultimo candidato in piedi nel caso in cui Trump fosse costretto a abbandonare la corsa. Sebbene questa strategia possa sembrare azzardata, potrebbe portare contendenti come l’ex governatore della Carolina del Sud Nikki Haley e il governatore della Florida Ron DeSantis a rimanere in corsa più a lungo del previsto.

L’idea di un forte secondo posto che acquisisca legittimità come prossimo miglior contendente per la nomination sta guadagnando terreno tra i donatori e gli strateghi del GOP. Credono che se i problemi legali di Trump o la sua età avanzata diventassero fattori significativi, il candidato con la migliore prestazione al secondo posto avrebbe la pretesa più convincente di essere il candidato alla convention del partito. L’eminente raccoglitore di fondi repubblicano Bobbie Kilberg suggerisce che Trump potrebbe non assicurarsi il primo posto in una o più delle prime tre primarie, rendendo la lotta per il secondo posto preziosa per il settore.

L’enfasi sull’assicurarsi il secondo posto non riguarda solo la possibilità di sfidare Trump in uno scontro uno contro uno, ma anche di posizionarsi per sostituirlo se fosse costretto a ritirarsi dalla gara. Un ottimo secondo posto, con un notevole divario prestazionale rispetto al terzo posto, potrebbe rafforzare la possibilità che il secondo classificato diventi il ​​primo classificato.

Mentre contendenti come Haley e DeSantis sono impegnati in un’accesa battaglia per il secondo posto, si trovano ad affrontare notevoli deficit elettorali contro Trump. A livello nazionale, Trump mantiene un vantaggio di 40-50 punti su di loro. Anche in stati chiave come Iowa, New Hampshire e Carolina del Sud, dove i vantaggi di Trump sono più limitati, Trump mantiene ancora vantaggi considerevoli.

Nonostante l’attenzione posta sull’assicurarsi il primo posto, alcuni repubblicani riconoscono il percorso non ortodosso verso la nomina come l’unica opzione fattibile di fronte al dominio di Trump. Con Trump che compirà 78 anni l’anno prossimo e dovrà affrontare procedimenti legali legati ai suoi sforzi per ribaltare le elezioni del 2020, i rivali vedono nella battaglia per il secondo posto un valore potenzialmente più immediato rispetto agli anni precedenti.

Candidati come Haley e DeSantis insistono sul fatto che il loro obiettivo è vincere, ma hanno anche investito tempo e sforzi per differenziarsi da Trump. Haley si presenta come più eleggibile di Trump, etichettandolo come il politico più antipatico d’America e mirando a respingere il caos degli ultimi anni. DeSantis, d’altro canto, enfatizza le vittorie politiche e il prolungamento della leadership conservatrice oltre il potenziale singolo mandato di Trump.

In definitiva, la battaglia per il secondo posto potrebbe avere ripercussioni significative in questa corsa alle primarie repubblicane, determinando potenzialmente lo status di favorito nei prossimi mesi.