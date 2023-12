New York dovrà affrontare rischi per l’affidabilità della rete elettrica nel prossimo decennio

Un recente rapporto pubblicato dal New York Independent System Operator (NYISO) evidenzia i potenziali rischi per l'affidabilità della rete elettrica di New York nel prossimo decennio. Sebbene il rapporto affermi che non esistono minacce immediate, chiede che venga prestata seria attenzione alle sfide che ci attendono.

Secondo il presidente e amministratore delegato della NYISO Rich Dewey, le prospettive a breve termine per la rete elettrica di New York sono positive. Tuttavia, avverte che gli obiettivi di sostenibilità dello Stato e la crescita del settore manifatturiero potrebbero mettere ulteriore stress sulla rete. L’introduzione di nuove risorse energetiche pulite e rinnovabili, come l’energia eolica e solare offshore, insieme alla dismissione degli impianti ad alte emissioni, pone problemi alla catena di approvvigionamento e la necessità di un’attenta pianificazione.

Dewey sottolinea l’importanza di mantenere un equilibrio tra il ritiro delle vecchie centrali elettriche e la garanzia della nuova fornitura. Il rapporto evidenzia inoltre la necessità di accogliere nuove opportunità manifatturiere e l’aumento della domanda immobiliare che ne deriva. L'imminente costruzione dell'impianto di semiconduttori della Micron nel centro di New York è un esempio degli annunci di sviluppo economico che richiedono un'attenta considerazione per il futuro.

Per superare queste sfide, il rapporto suggerisce il completamento tempestivo dei progetti e l’aggiunta di nuove centrali elettriche. Sottolinea inoltre la necessità di aumentare l’efficienza energetica e prepararsi a potenziali cambiamenti nei picchi di domanda causati dall’aumento del riscaldamento domestico.

Il rapporto ha suscitato preoccupazioni da parte di organizzazioni come Upstate United, che sostengono che le politiche climatiche di New York stanno esacerbando i problemi di affidabilità della rete. Invitano i leader di Albany a riconsiderare il loro approccio.

Tuttavia, sia il Dipartimento per la conservazione ambientale (DEC) dello Stato di New York che l’Autorità per la ricerca e lo sviluppo energetico dello Stato di New York (NYSERDA) sottolineano che stanno lavorando attivamente con il NYISO per affrontare queste sfide. Il DEC evidenzia la capacità di designare “unità di affidabilità” e il NYSERDA indica progetti imminenti come il Champlain Hudson Power Express, che dovrebbe alleviare i problemi di affidabilità nella città di New York.

Mentre New York si impegna a raggiungere i suoi obiettivi di energia pulita e a promuovere la crescita economica, la collaborazione tra le parti interessate e un’attenta pianificazione saranno cruciali per garantire la continua affidabilità della rete elettrica statale riducendo al minimo gli impatti ambientali.