La prossima mossa di Google: integrare Gemini nella sua linea di prodotti

Un recente rapporto rivela che Google sta pianificando di integrare il suo modello linguistico Gemini AI appena lanciato in vari prodotti, incluso un potenziale assistente AI chiamato Pixie che potrebbe debuttare con Pixel 9. Si dice che questo assistente AI sia esclusivo per i dispositivi Pixel di Google e lo farà. sfrutta i dati dei prodotti Google come Gmail e Maps per creare un'esperienza più personalizzata.

Sebbene si prevede che Pixie si evolva in una versione più avanzata dell'Assistente Google, sembra essere diverso dall'Assistente con Bard (AWB) precedentemente annunciato, presentato a ottobre. L'ultimo aggiornamento ufficiale di Google riguardante AWB è avvenuto con il rilascio di Gemini Nano, che ha introdotto nuove funzionalità a Recorder Summarize e Gboard Smart Reply di Pixel 8 Pro. Tuttavia, AWB non è limitato ai dispositivi Pixel, poiché sono emerse prove del suo sviluppo per i dispositivi Samsung e Google ha menzionato la sua disponibilità su iOS.

Inoltre, Google sta valutando la possibilità di introdurre funzionalità di intelligenza artificiale sui suoi telefoni e dispositivi di fascia bassa come gli smartwatch. Ci sono state anche discussioni interne sullo sviluppo di occhiali che possano utilizzare le capacità di riconoscimento degli oggetti dell'intelligenza artificiale. Questi occhiali indossabili potrebbero potenzialmente fornire agli utenti consigli e indicazioni su attività come l’utilizzo di strumenti, la risoluzione di problemi di matematica o il suono di strumenti musicali. Si ipotizza che questi occhiali saranno dotati di una fotocamera, con funzionalità di output tramite comandi vocali o display.

Mentre gli sforzi di Google sull'hardware AR sono stati sospesi, si è parlato di una potenziale partnership con Samsung per lo sviluppo di un visore e possibilmente di occhiali.

Mentre Gemini continua ad espandere la propria presenza e influenza, Google sta esplorando attivamente modi per integrare questo modello fondamentale nella sua vasta gamma di prodotti, con l’obiettivo di fornire agli utenti esperienze più personalizzate ed efficienti su vari dispositivi e applicazioni.