Un numero crescente di famiglie a New York opta per l'istruzione domiciliare

Un recente rapporto indica un aumento significativo del numero di famiglie nello stato di New York che scelgono l’istruzione domiciliare rispetto alla tradizionale istruzione in classe. Il rapporto, compilato dall’Empire Center for Public Policy, rivela che il tasso di istruzione domiciliare a New York è ora il doppio della media nazionale. Questa impennata è stata osservata negli ultimi dieci anni ed è più che raddoppiata rispetto all’era pre-pandemia, registrando un aumento del 178%.

A livello locale, nel distretto scolastico cittadino di Albany, le iscrizioni alla scuola domiciliare sono aumentate del 57% rispetto all’anno accademico 2017-2018. Questa tendenza si verifica nonostante le gravose normative imposte dallo Stato, alcune delle quali risalgono agli anni ’1980. Secondo TJ Schmidt della Home School Legal Defense Association (HSLDA), queste norme spesso creano difficoltà alle famiglie, spingendole a lasciare lo Stato.

C'è stata una notevole migrazione di famiglie che studiano in casa da New York, in particolare New York City, alla Florida. A differenza di New York, la Florida offre molteplici opzioni di istruzione domiciliare e consente ai bambini che frequentano l'istruzione domiciliare di partecipare allo sport. Questa differenza di flessibilità e opportunità ha attratto molte famiglie che cercano un’alternativa all’istruzione tradizionale.

Emily D'Vertola, analista di politiche educative dell'Empire Center, evidenzia le sfide finanziarie affrontate dalle famiglie che scelgono l'istruzione domiciliare a New York. Su di loro grava la responsabilità di coprire di tasca propria tutte le spese e i materiali didattici, oltre a continuare a pagare le tasse al distretto scolastico da cui hanno rinunciato. Ciò è in contrasto con altri 32 stati che hanno implementato programmi di scelta della scuola, consentendo alle famiglie di accedere ai fondi per l’istruzione per sostenere l’istruzione domiciliare o frequentare una scuola diversa di loro scelta.

D'Vertola raccomanda allo Stato di New York di ridurre le barriere alla scelta della scuola, soprattutto per le famiglie ad alto bisogno che risiedono in distretti in difficoltà o con studenti con bisogni speciali. In questo modo, lo Stato può fornire maggiore sostegno e opzioni alle famiglie che considerano l’istruzione domiciliare come alternativa all’istruzione tradizionale.

Poiché il numero di famiglie che optano per l’istruzione domiciliare continua a crescere a New York, è essenziale affrontare le sfide che devono affrontare ed esplorare le opportunità di riforma educativa.