Il rappresentante Kevin McCarthy annuncia le dimissioni con una mossa a sorpresa

In una sorprendente svolta degli eventi, il deputato Kevin McCarthy ha annunciato le sue dimissioni dall'incarico alla fine di questo mese. Questa decisione arriva dopo che McCarthy è diventato il primo oratore ad essere estromesso dal potere nel bel mezzo di un mandato congressuale. La sua uscita avrà implicazioni significative per il presidente Mike Johnson e per i repubblicani della Camera, poiché diminuirà ulteriormente la già risicata maggioranza repubblicana e renderà ancora più impegnativa l’approvazione della legislazione nel 2024.

McCarthy, un repubblicano della California, ha dichiarato in un editoriale sul Wall Street Journal: “Non importa le probabilità, o il costo personale, abbiamo fatto la cosa giusta. Potrebbe sembrare fuori moda a Washington di questi tempi, ma il raggiungimento di risultati per il popolo americano è ancora celebrato in tutto il Paese”. Ha espresso la sua intenzione di lasciare la Camera per servire l'America in modi nuovi e per sostenere la prossima generazione di leader all'interno del Partito Repubblicano.

Mentre la partenza di McCarthy era stata anticipata fin dalla sua estromissione dalla carica di portavoce, la sua decisione di andarsene prima della fine del suo mandato crea nuovi grattacapi al suo partito. La maggioranza repubblicana sarà ulteriormente ridotta, rendendo più difficile per loro approvare leggi e portare avanti la propria agenda in un anno elettorale chiave. Le dimissioni di McCarthy significano anche che i repubblicani alla Camera potrebbero perdere solo tre voti prima di aver bisogno del sostegno democratico per approvare le misure.

Il posto vacante creato dalla partenza di McCarthy richiederà diversi mesi per essere coperto attraverso elezioni straordinarie. Ciò lascerà il suo distretto solidamente repubblicano a Bakersfield, in California, senza rappresentanza durante quel periodo. Tuttavia, si prevede che il distretto rimarrà in mano ai repubblicani quando verrà nuovamente sottoposto agli elettori nelle elezioni straordinarie.

La decisione di McCarthy di dimettersi segna la fine di una lunga carriera politica culminata in un mandato di presidente di breve durata di soli 269 giorni. Nel corso della sua carriera, McCarthy ha ricoperto varie posizioni di leadership all'interno del Partito Repubblicano e ha svolto un ruolo significativo nel contribuire a garantire la maggioranza repubblicana alla Camera.