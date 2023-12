Un nuovo studio mostra l’impatto del lavoro a distanza sulle scoperte scientifiche

Un recente studio condotto dall’Università di Oxford ha rivelato che il lavoro a distanza nella comunità scientifica sta rendendo più difficile realizzare scoperte rivoluzionarie. L’analisi, che ha esaminato oltre 20 milioni di studi scientifici, ha rilevato che esiste una “penalità del lavoro da remoto” del 4% sulla probabilità di generare scoperte significative rispetto a chi lavora nella stessa sede fisica.

Negli ultimi decenni si è assistito a un aumento delle collaborazioni internazionali tra scienziati. Sebbene ciò abbia portato a una maggiore connettività all’interno della comunità scientifica, ciò è avvenuto a scapito di studi fondamentali. Lo studio ha inoltre dimostrato un calo dei documenti realmente trasformativi che hanno un impatto duraturo.

Tradizionalmente, le scoperte scientifiche si sono sviluppate grazie alle interazioni interpersonali e allo scambio spontaneo di idee. Tuttavia, l’analisi ha mostrato che la distanza media tra i coautori è aumentata di oltre dieci volte dal 1960. Ora, più di un articolo scientifico su sette prevede collaborazioni tra ricercatori situati a oltre 2,500 km di distanza.

Lo studio ha esaminato l’influenza del lavoro a distanza sulle citazioni e sulla ricezione degli articoli scientifici. Gli articoli altamente dirompenti, che hanno un impatto significativo sui rispettivi campi, avevano meno probabilità di derivare da collaborazioni remote. Si è scoperto che gli scienziati che lavorano in stretta prossimità fisica sono più inclini a scoperte rivoluzionarie.

Sebbene il lavoro a distanza offra vantaggi come un maggiore accesso alle informazioni, è meno efficace quando si tratta di integrare idee complesse e astratte. La collaborazione remota diventa impegnativa quando la conoscenza non è ancora completamente codificata e difficile da articolare. Carl Benedikt Frey, professore all’Università di Oxford, ha sottolineato l’importanza della vicinanza geografica per generare il prossimo passo avanti, affermando che il lavoro a distanza non ha un sostituto adeguato.

Gli autori dello studio riconoscono che il lavoro a distanza ha i suoi meriti, in particolare per l’accesso a talenti diversi. Tuttavia, sottolineano che il “luogo” conta ancora. Il valore unico delle interazioni faccia a faccia e delle strutture di squadra piatte nel promuovere l’innovazione non può essere completamente replicato attraverso le riunioni online.

Mentre il mondo sperimenta uno spostamento post-pandemico verso il lavoro a distanza, lo studio prevede che verranno prodotti ulteriori progressi incrementali a scapito di scoperte dirompenti. Gli autori suggeriscono che i progetti incentrati sull’innovazione dirompente sono più adatti per i team in loco, mentre le controparti distribuite sono più adatte per miglioramenti incrementali.

