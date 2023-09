Remington lancia la nuova collezione Airstyler per uno styling semplice dei capelli

Remington ha presentato la sua ultima gamma di Airstyler, la collezione Blow Dry e Style Airstyler, progettata per fornire uno styling dei capelli di qualità professionale con il minimo sforzo. La collezione comprende tre diversi Airstyler, adatti a diverse lunghezze di capelli, e una varietà di accessori per creare una vasta gamma di acconciature.

L'Airstyler da 400 W Blow Dry and Style Caring è perfetto per acconciature corte. Viene fornito con due accessori intercambiabili: una spazzola da 19 mm per ricci più piccoli e modellare la frangia e una spazzola più grande a setole morbide da 25 mm per volume e volume alle radici. L'Airstyler non solo modella i capelli ma li asciuga anche, rendendolo uno strumento conveniente per lo styling in movimento. Presenta due impostazioni di calore e velocità, un design con cavo girevole per una facile manovrabilità e viene fornito con una garanzia di 2+1 anni.

L'Airstyler da 1000 W Blow Dry and Style Caring è adatto per capelli di media lunghezza e lunghi. Offre quattro accessori intercambiabili, tra cui un concentratore di asciugatura, una spazzola a paletta rigida per look lisci ed eleganti, una spazzola a setole miste con rivestimento in ceramica da 50 mm per il volume e una spazzola a setole retrattili con rivestimento in ceramica da 38 mm per ricci sciolti. L'Airstyler è alimentato da 1000 W, consentendo un'asciugatura e uno styling rapidi senza calore estremo. Ha anche una funzione di condizionamento ionico per ridurre l'elettricità statica e fornire una finitura liscia e lucida. L'Airstyler viene fornito con una garanzia di 3+1 anni e funzionalità aggiuntive come la funzione cool shot, una griglia rimovibile per una facile pulizia e un anello per appenderlo per riporlo comodamente.

L'Airstyler da 1200 W Blow Dry and Style Caring è adatto a tutti i tipi di capelli. Offre sei accessori intercambiabili, tra cui diverse spazzole a setole per varie opzioni di styling. L'Airstyler da 1200 W fornisce un forte flusso d'aria per uno styling rapido e include una funzione di condizionamento ionico e una funzione cool shot. Dispone inoltre di un cavo girevole da 3 m, una griglia rimovibile facile da pulire e una garanzia di 3+1 anni.

I nuovi Airstyler di Remington sono disponibili presso vari rivenditori, tra cui Boots, Very, Amazon e Argos, con prezzi a partire da £ 19.99. Registrandosi online entro 28 giorni dall'acquisto, i clienti possono estendere la garanzia per un ulteriore anno.

