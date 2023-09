Il prossimo festival di Splatoon 3: chi sarebbe il miglior leader?

By

Nintendo ha appena annunciato che il prossimo evento Splatfest per Splatoon 3 si svolgerà dal 9 all'11 settembre 2023. Questa volta lo Splatfest si concentrerà sull'annosa domanda: chi sarebbe il miglior leader? Le tre squadre rappresenteranno i membri di Deep Cut: Shiver, Frye e Big Man.

Per partecipare allo Splatfest, i giocatori devono registrare il proprio voto allo stand di Splatsville e far salire di livello la propria maglietta ufficiale dello Splatfest. L'evento avrà orari di inizio e fine diversi a seconda della regione. Ecco le specifiche:

– Nord America: 8 settembre 2023, 5:10 PDT – 2023 settembre 5, XNUMX:XNUMX PDT

– Australia: 9 settembre 2023, 10:11 AEST – 2023 settembre 11, XNUMX:XNUMX AEST

– Nuova Zelanda: 9 settembre 2023, 12:11 NZST – 2023 settembre 12, XNUMX:XNUMX NZST

– Regno Unito: 9 settembre 2023, 1:11 BST – 2023 settembre 1, XNUMX:XNUMX BST

– Europa: 9 settembre 2023, 2:11 CEST – 2023 settembre 2, XNUMX:XNUMX CEST

– Giappone: 9 settembre 2023, 9:11 JST – 2023 settembre 9, XNUMX:XNUMX JST

Questo Splatfest segue il recente evento "a tema priorità" che ha avuto luogo qualche settimana fa. Il Team Money è emerso come vincitore in quella competizione. Per ulteriori informazioni sugli Splatfest, inclusi i vincitori e i temi passati, consulta la guida completa allo Splatfest.

Allora, quale squadra sceglierai per il prossimo Splatfest? Sarà Shiver, Frye o Big Man? Fateci sapere nei commenti!

Fonti: Nintendo