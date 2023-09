Americana Motor Hotel: un'oasi retro-futuristica sulla Route 66

Situato nella bellissima città di Flagstaff, l'Americana Motor Hotel ha recentemente subito una completa trasformazione, apportando un tocco di retro-futurismo a questo storico punto di riferimento della Route 66. Guidato da Practice Hospitality, una rinomata società di gestione alberghiera, Americana Motor Hotel offre ora agli ospiti un'esperienza indimenticabile con il suo design unico, servizi attenti e una posizione privilegiata.

Traendo ispirazione dalle meraviglie naturali di Flagstaff e dalla ricca storia lunare, il design dell'Americana Motor Hotel è una miscela di nostalgia della metà del secolo ed estetica moderna. Andrew Alford, il lead designer, ha incorporato colori vivaci, motivi geometrici ed elementi artistici ispirati al paesaggio circostante. Questa attenzione ai dettagli crea un'atmosfera stravagante, con riferimenti nascosti all'astronomia e alla Route 66 in tutta la proprietà.

Le camere dell'Americana Motor Hotel trasudano futurismo rustico, combinando i toni caldi della terra con trame di legno e tessuti pregiati. Tappeti accattivanti con strisce vorticose, testiere che ricordano l'abbigliamento da sci degli anni '1970 e opere d'arte originali che celebrano le iconiche foreste di conifere di Flagstaff creano un ambiente unico e invitante. Anche l'hardware della doccia e le piastrelle bianche sono stati scelti per rendere omaggio all'attrezzatura per lo sbarco sulla Luna del programma Apollo della NASA.

La hall dell'hotel accoglie gli ospiti con un portadepliant di viaggio vintage, aggiungendo un tocco di nostalgia all'esperienza del check-in. Il personale esperto è a disposizione per fornire informazioni sulla zona e la hall offre comodi posti a sedere, giochi da tavolo e uno spazio commerciale fornito di articoli vari e souvenir. Gli ospiti possono inoltre usufruire del divanetto comune, dotato di prese di corrente, perfetto per lavorare a distanza.

All'esterno, l'Americana Motor Hotel dispone di un ampio cortile, dove gli ospiti possono rilassarsi presso la piscina riscaldata tutto l'anno, giocare a giochi da giardino, rilassarsi su un'amaca o riunirsi attorno ai focolari per condividere storie di viaggio. Gli amanti della natura apprezzeranno i telescopi disponibili per osservare le stelle e le biciclette offerte per esplorare la città.

Essendo un hotel in cui sono ammessi gli animali domestici, l'Americana Motor Hotel accoglie compagni pelosi di tutte le taglie. Il "Barkyard" recintato della struttura offre uno spazio sicuro in cui gli animali domestici possono sgranchirsi le gambe, mentre una comoda stazione di lavaggio per cani assicura che rimangano puliti e confortevoli. Inoltre, l'impegno dell'hotel verso la sostenibilità è evidente nella scelta di bevande in lattina di alluminio, bottiglie d'acqua riutilizzabili e paesaggi resistenti alla siccità.

Flagstaff, conosciuta come la "Città delle sette meraviglie", offre infinite opportunità di avventura. Che tu stia visitando il Grand Canyon, l'Arizona Snowbowl, l'Osservatorio Lowell o una qualsiasi delle destinazioni all'aperto della regione, l'Americana Motor Hotel funge da campo base perfetto per l'esplorazione. Dopo una giornata di escursioni, sci o esplorazione delle meraviglie della natura, gli ospiti possono ritirarsi nel comfort dell'Americana Motor Hotel e rilassarsi nelle sue camere ben arredate.

Per saperne di più su Americana Motor Hotel ed effettuare prenotazioni, visitare il loro sito Web all'indirizzo americanamotorhotel.com o chiamare il numero 928.833.3060.

