La controversa conclusione della vittoria dei Mars Lakers solleva dubbi sull'arbitraggio

In un acceso incontro dei quarti di finale, i Los Angeles Lakers emersero vittoriosi contro i Phoenix Suns con un punteggio di 106-103. Tuttavia, la partita è stata segnata da un finale controverso che ha scatenato discussioni sull'arbitraggio.

Con due punti di vantaggio e soli 11 secondi rimanenti, i Lakers sembravano avere il controllo. Tutto quello che dovevano fare era entrare la palla, subire un fallo e fare due tiri liberi per assicurarsi la vittoria. Ma il caos scoppiò quando Austin Reaves perse il possesso palla e i Suns sembrarono prendere il controllo, offrendo l'opportunità di pareggiare o vincere la partita.

Fortunatamente per i Lakers, LeBron James ha chiamato un timeout appena in tempo, salvando il possesso palla per la sua squadra. Tuttavia, ad un esame più attento, sembra che Reaves non avesse il pieno possesso della palla quando James ha chiamato. Le prove video suggeriscono che la palla era libera, sollevando dubbi sul fatto che il timeout avrebbe dovuto essere concesso.

Durante l'intervista post-partita, il capo squadra Josh Tiven ha difeso la chiamata, affermando che Reaves aveva il controllo della palla con la mano sinistra bloccata contro la gamba. Tuttavia, la decisione controversa ha permesso ai Lakers di mantenere il possesso e assicurarsi la vittoria.

Il trionfo dei Lakers ora li spinge alle semifinali dell'In-Season Tournament di Las Vegas. Li attende un incontro contro i New Orleans Pelicans e una vittoria significherebbe la possibilità di competere per il campionato contro gli Indiana Pacers o i Milwaukee Bucks, con ogni giocatore della squadra vincente che guadagnerebbe $ 500,000 aggiuntivi.

Anche se i Lakers hanno espresso il desiderio di vincere il primo premio, la controversia che circonda la chiamata del timeout ha lasciato l'amaro in bocca. I Suns, che avevano giocatori che guadagnavano salari minimi e si trovavano di fronte alla possibilità che una significativa ricompensa finanziaria scivolasse via, erano particolarmente delusi. Anche le squadre più ricche, come i Suns, credono nel fair play e hanno espresso preoccupazione per la chiamata.

Il campionato punta a creare entusiasmo con il torneo stagionale, ma un finale controverso smorza lo spirito della competizione. I Suns dovranno ora riorganizzarsi e affrontare i Sacramento Kings in un match di venerdì, mentre continuano a circolare domande sulla decisione arbitrale.