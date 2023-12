Donna di Redondo Beach condannata per frode Medicare

Una donna di Redondo Beach è stata condannata a 15 anni di carcere per il suo coinvolgimento in un programma di frode Medicare. Tamara Motley, 55 anni, è stata giudicata colpevole di aver presentato richieste fraudolente per un totale di oltre 24 milioni di dollari per apparecchiature mediche e riparazioni non necessarie dal punto di vista medico.

Motley, proprietaria de facto della Action Medical Equipment and Supplies con sede a Hawthorne e della Kaja Medical Equipment & Supply con sede a Ventura, ha orchestrato uno schema in cui pagava i complici per i pazienti indirizzati. Questi pazienti venivano poi portati da medici corrotti che prescrivevano sedie a rotelle elettriche non necessarie dal punto di vista medico. Le società di Motley avrebbero quindi presentato fatture fraudolente a Medicare.

Il programma ha approfittato dei cambiamenti nelle regole di rimborso fatturando a Medicare le riparazioni delle sedie a rotelle elettriche invece dei pagamenti anticipati. Queste riparazioni spesso non erano necessarie dal punto di vista medico e talvolta non venivano eseguite affatto. Nonostante ciò, Medicare ha pagato ad Action oltre 10.3 milioni di dollari per attrezzature mediche durevoli e riparazioni, mentre Kaja ha ricevuto circa 2.8 milioni di dollari.

Anche il giudice distrettuale statunitense Stanley Blumenfeld Jr. ha ordinato a Motley di pagare 13.1 milioni di dollari a titolo di restituzione. Motley è stato giudicato colpevole di 20 capi d'imputazione di frode sanitaria, due capi d'imputazione di furto d'identità aggravato e un conto di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro.

I sistemi di frode Medicare come questo non solo costano ai contribuenti milioni di dollari, ma mettono anche a rischio i pazienti fornendo loro attrezzature e servizi medici non necessari. Questo caso serve a ricordare l’importanza di una solida supervisione e applicazione delle norme per proteggere l’integrità del sistema Medicare.

La sentenza di Tamara Motley invia un chiaro messaggio che le persone coinvolte in frodi sanitarie saranno ritenute responsabili delle loro azioni. Il Dipartimento di Giustizia e le forze dell’ordine sono impegnati a perseguire questi casi e a prevenire ulteriori abusi del programma Medicare. Reprimendo le frodi, preziosi fondi sanitari possono essere reindirizzati verso coloro che ne hanno realmente bisogno, garantendo il benessere dei beneficiari di Medicare e la sostenibilità del programma.