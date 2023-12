Nuovo Poco X6 Pro: una potenza globale in divenire

By

Circolano voci sui prossimi dispositivi di fascia alta del sub-brand Xiaomi Redmi per il mercato cinese. Ora abbiamo notizie entusiasmanti per gli appassionati di smartphone di tutto il mondo. Il Redmi K70E è pronto a fare il suo debutto internazionale come Poco X6 Pro!

La conferma arriva da una recente certificazione NBTC in Thailandia, che collega il numero di modello 2311DRK48G al nome Poco X6 Pro. Inoltre, anche la versione indiana del dispositivo, con numero di modello 2311DRK48I, è stata certificata per la vendita nel paese dalla BIS. Questa rivelazione suggerisce un lancio imminente nel subcontinente.

Il Redmi K70E, con il numero di modello 2311DRK48C, porta il suffisso "C", che indica il suo rilascio previsto in Cina. Xiaomi e i suoi sottomarchi hanno utilizzato costantemente il suffisso “G” per i dispositivi rilasciati a livello globale e il suffisso “I” per i dispositivi destinati al mercato indiano.

Allora cosa possiamo aspettarci dal Poco X6 Pro? Si dice che lo smartphone sia dotato di un enorme display OLED da 6.67 pollici con un'impressionante risoluzione di "1.5K" e una frequenza di aggiornamento uniforme di 120 Hz. Ad alimentare il dispositivo sarà il SoC Dimensity 8300-Ultra, che garantisce prestazioni velocissime. Si prevede che il Poco X6 Pro offrirà fino a 16 GB di RAM e un ampio 1 TB di spazio di archiviazione, rispondendo alle esigenze degli utenti esperti.

Ciò che distingue davvero il Poco X6 Pro è la sua formidabile batteria da 5,500 mAh, dotata di supporto di ricarica da 90 W. Questa combinazione promette un utilizzo prolungato senza il fastidio di ricariche frequenti. L'introduzione di un dispositivo così potente nella gamma della serie X susciterà sicuramente curiosità tra gli appassionati di smartphone di tutto il mondo.

Per quanto riguarda i prezzi, i dettagli rimangono scarsi. Tuttavia, viste le impressionanti specifiche del Poco X6 Pro, sarà interessante vedere come Xiaomi lo posizionerà sul mercato. Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti sulla disponibilità globale e sui prezzi di questo attesissimo smartphone.

Fonte: certificazione NBTC Thailandia, certificazione BIS

FAQ

D: Cos'è il Poco X6 Pro?

R: Il Poco X6 Pro è la versione internazionale del Redmi K70E, uno smartphone di fascia alta prodotto dal sub-brand Xiaomi Redmi.

D: Quando sarà disponibile il Poco X6 Pro a livello globale?

R: Anche se la data di uscita esatta deve ancora essere annunciata, la recente certificazione suggerisce un lancio globale imminente.

D: Quali sono le caratteristiche principali del Poco X6 Pro?

R: Si dice che il Poco X6 Pro offra un display OLED da 6.67 pollici con risoluzione "1.5K" e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, alimentato dal SoC Dimensity 8300-Ultra. Si prevede che avrà fino a 16 GB di RAM, fino a 1 TB di spazio di archiviazione e una batteria da 5,500 mAh con supporto di ricarica da 90 W.

D: Quanto costerà il Poco X6 Pro?

R: I dettagli sui prezzi per Poco X6 Pro non sono ancora disponibili. Tuttavia, date le sue specifiche di fascia alta, è probabile che venga posizionato come smartphone premium.