Presentati i nuovi smartphone di punta Redmi K70 e Redmi K70 Pro

Redmi, un popolare marchio di smartphone, ha ospitato oggi un evento molto atteso per presentare i suoi ultimi dispositivi di punta: Redmi K70 e Redmi K70 Pro. Il punto forte di questi smartphone è l'incorporazione della nuovissima fotocamera principale da 50 MP, funzionalità di ricarica rapida e chipset top di gamma.

Redmi K70 – Display all'avanguardia e prestazioni potenti

Alimentato dallo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, che è considerata la loro piattaforma migliore per il 2022, il Redmi K70 offre prestazioni eccezionali. È dotato di uno straordinario display OLED da 6.67″ con un'alta risoluzione di 1440p e un'impressionante frequenza di aggiornamento di 120 Hz. L'azienda afferma che il display può mostrare un'ampia gamma di colori con il suo pannello a 12 bit, offrendo ben 68.7 miliardi di colori. Inoltre, può raggiungere una luminosità di picco leader del settore di 4,000 nit, garantendo un'esperienza visiva vibrante e coinvolgente. Xiaomi ha anche implementato un algoritmo AI che potenzia i videogiochi e le applicazioni su questo dispositivo.

Il Redmi K70 è dotato di una notevole quantità di RAM, a partire da 12 GB e arrivando fino a 16 GB di RAM LPDDR5X. Oltre all'ampia RAM, le opzioni di archiviazione vanno da 256 GB a un enorme 1 TB di spazio di archiviazione UFS 4.0. Gli utenti avranno la libertà di archiviare grandi quantità di dati e di eseguire senza problemi più applicazioni contemporaneamente.

Sistema fotografico senza pari e ricarica rapidissima

Il modulo fotocamera principale sul retro del Redmi K70 è dotato di un impressionante sensore da 50 MP con una dimensione di 1/1.55″ e un'apertura f/1.6, insieme alla stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS). Ciò consente fotografie eccezionali in condizioni di scarsa illuminazione e immagini di alta qualità in varie condizioni di illuminazione. Inoltre, è presente uno sparatutto ultrawide da 8 MP e un sensore di profondità da 2 MP per offrire versatilità nel catturare diverse prospettive.

Per coloro che apprezzano la cattura di selfie straordinari, la fotocamera frontale vanta un sensore da 16 MP. Sebbene non siano stati forniti dettagli specifici, si ipotizza che sia dotato di un sensore da 1/3.06″ e di un obiettivo f/2.5 simile alla serie Redmi K60.

Una delle caratteristiche distintive del Redmi K70 è la sua enorme batteria da 5,000 mAh, che supporta una ricarica rapidissima da 120 W. Questa tecnologia all'avanguardia consente al dispositivo di raggiungere una carica completa in soli 18 minuti, stabilendo un nuovo standard per la ricarica rapida nel settore degli smartphone. Il Redmi K70 incorpora un chip di ricarica P2 autonomo e un chip di gestione della batteria G1, che contribuiscono a migliorare la durata della batteria e la gestione complessiva dell'energia.

HyperOS e disponibilità

Come parte dell'universo Xiaomi, il Redmi K70 funziona con HyperOS, basato sull'ultimo sistema operativo Android 14. Include anche funzionalità essenziali come NFC e Bluetooth 5.3, mantenendo le moderne opzioni di connettività. Non dispone però di uno slot microSD, né di un jack audio da 3.5 mm.

Il Redmi K70 sarà disponibile per l'acquisto in Cina a partire dal 1 dicembre alle 10:2,499. Sono disponibili quattro opzioni di colore: bianco, nero, blu pietra di luna e viola. I prezzi partono da 350 CNY (320 $/12 €) per la variante da 256/3,399 GB e salgono a 480 CNY (435 $/16 €) per la versione top di gamma da 1 GB/XNUMX TB.

Redmi K70 Pro – Migliorare l'esperienza dello smartphone

Simile al Redmi K70, il Redmi K70 Pro è dotato di un display OLED da 6.67″ con risoluzione 1440p, sviluppato in collaborazione con TCL. Tuttavia, si distingue per il chipset Snapdragon 8 Gen 3, che fornisce ancora più potenza e prestazioni rispetto al modello K70 standard.

La configurazione della fotocamera include lo stesso sensore principale da 50 MP con OIS, un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 2x e uno sparatutto ultrawide da 12 MP. Questa combinazione garantisce notevoli capacità fotografiche, offrendo funzionalità di zoom migliorate e un campo visivo più ampio. La fotocamera frontale è composta da un sensore da 16 MP.

Il Redmi K70 Pro conserva l'eccezionale batteria da 5,000 mAh e la tecnologia di ricarica da 120 W, promettendo una ricarica completa entro 18 minuti. Sarà disponibile in tre colori: nero, bianco e blu, con prezzi che partono da 3,299 CNY (465 $/420 €) per la variante da 12/256 GB e arrivano fino a 4,399 CNY (620 $/565 €) per la variante 24/1 GB. opzione di archiviazione di alto livello da XNUMX GB di RAM e XNUMX TB.

FAQ

D: Qual è la caratteristica principale di Redmi K70 e K70 Pro?

R: Entrambi gli smartphone sono dotati di una nuova fotocamera principale da 50 MP, funzionalità di ricarica rapida e chipset di punta.

D: Quanto tempo è necessario per caricare completamente Redmi K70 e K70 Pro?

R: I dispositivi supportano la ricarica da 120 W, consentendo loro di raggiungere una carica completa in soli 18 minuti.

D: Quali colori sono disponibili per Redmi K70 e K70 Pro?

R: Il Redmi K70 offre le opzioni di colore Bianco, Nero, Blu Pietra di Luna e Viola, mentre il K70 Pro è disponibile in Nero, Bianco e Blu.