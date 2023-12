Redmi presenta un altoparlante da tavolo versatile con un'esperienza audio coinvolgente

Redmi, sub-brand di Xiaomi, ha annunciato il lancio della sua prima periferica audio dedicata ai dispositivi desktop. L'altoparlante da tavolo Redmi, ora disponibile per il preordine in Cina, offre un design elegante e raffinato insieme a funzionalità impressionanti.

L'altoparlante per computer Redmi vanta un design cilindrico monopezzo, ornato con un tessuto a rete e una vibrante striscia luminosa RGB che aggiunge un tocco di moda a qualsiasi configurazione desktop. In termini di qualità del suono, gli altoparlanti offrono prestazioni ben bilanciate tra frequenze alte, medie e basse. Con un angolo di inclinazione di 53° appositamente progettato, garantiscono una proiezione del suono ottimale per le scene desktop. In particolare, gli altoparlanti del computer Redmi sono stati premiati con il prestigioso certificato onorario “CGEC Golden Ear Preferred Product” dopo aver ricevuto punteggi elevati in un test in doppio cieco condotto dal Golden Ear Laboratory.

Una caratteristica distintiva di questi altoparlanti sono i microfoni nascosti integrati, che li rendono versatili per chiamate vocali, lezioni online, riunioni remote e persino giochi online. Questa funzionalità soddisfa le diverse esigenze degli utenti, offrendo molto più della semplice qualità audio eccezionale.

La connettività è anche un aspetto chiave dell'altoparlante desktop Redmi. Supporta la connessione USB a linea singola, combinando le interfacce USB-A e Type-C in una sola. Inoltre, è dotato di Bluetooth 5.0 con supporto a bassa latenza e un'interfaccia di uscita audio da 3.5 mm, garantendo la compatibilità con un'ampia gamma di dispositivi.

Gli altoparlanti del computer Redmi forniscono anche un'esperienza visiva con la loro striscia luminosa, offrendo cinque diversi stili di effetti luminosi. Nella modalità ritmo pickup, il DSP analizza in modo intelligente lo spettro musicale e sincronizza la striscia luminosa con la musica, creando un'esperienza visiva dinamica e coinvolgente.

Nel complesso, l'altoparlante desktop Redmi unisce estetica e funzionalità, promettendo un'esperienza audiovisiva coinvolgente per gli utenti desktop. Con il suo design elegante, la straordinaria qualità del suono, la funzionalità versatile e le opzioni di connettività avanzate, è destinato a diventare una scelta popolare tra gli utenti che desiderano migliorare la propria esperienza audio desktop.