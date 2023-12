Redmi presenta l'altoparlante da tavolo elegante e versatile

Redmi, un sottomarchio di Xiaomi, ha introdotto la sua ultima periferica audio, l'altoparlante desktop Redmi. Disponibile per il preordine in Cina, questo elegante altoparlante cilindrico offre una gamma di funzionalità che soddisfano le esigenze degli utenti desktop.

L'altoparlante da tavolo Redmi vanta un design monopezzo con un elegante tessuto a rete e una vivace striscia luminosa RGB. Non solo aggiunge un tocco di raffinatezza a qualsiasi configurazione desktop, ma fornisce anche cinque diversi effetti di luce per creare un'esperienza visiva dinamica.

Quando si tratta di qualità del suono, questi altoparlanti non deludono. Offrono prestazioni bilanciate tra frequenze alte, medie e basse, garantendo un'esperienza audio coinvolgente. Gli altoparlanti sono stati inoltre riconosciuti per la loro eccezionale qualità, ottenendo il certificato “CGEC Golden Ear Preferred Product” in un test in doppio cieco condotto dal Golden Ear Laboratory.

Oltre alle funzionalità audio, l'altoparlante da tavolo Redmi è dotato di microfoni nascosti integrati. Questa versatilità consente agli utenti di effettuare comodamente chiamate vocali, partecipare a lezioni online, condurre riunioni remote e persino dedicarsi ai giochi online.

La connettività è semplificata grazie a molteplici opzioni. L'altoparlante supporta la connessione USB a linea singola, combinando perfettamente le interfacce USB-A e Type-C. Include inoltre la tecnologia Bluetooth 5.0 a bassa latenza per la connettività wireless e un'interfaccia di uscita audio da 3.5 mm per una maggiore flessibilità.

Con la sua combinazione di estetica e funzionalità, l'altoparlante da tavolo Redmi offre un'esperienza audiovisiva ottimale per gli utenti desktop. Che tu sia un professionista alla ricerca di una periferica audio affidabile per il lavoro o un giocatore alla ricerca di un'esperienza sonora coinvolgente, l'altoparlante da tavolo Redmi soddisfa tutti i fronti.

Scopri il futuro dell'audio desktop con l'altoparlante desktop Redmi.