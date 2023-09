MOXIE della NASA genera ossigeno su Marte per potenziali missioni umane

La NASA ha raggiunto una pietra miliare significativa nei suoi piani per stabilire basi su Marte. L'agenzia ha annunciato che il suo esperimento Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization, noto anche come MOXIE, ha generato con successo abbastanza ossigeno per mantenere in vita un piccolo cane su Marte per almeno 10 ore. Questo risultato segna un passo importante verso la possibilità per i futuri astronauti di disporre di aria respirabile o propellente per razzi sul Pianeta Rosso.

MOXIE, un dispositivo delle dimensioni di un forno a microonde e del peso di 40 libbre, era attaccato al rover Perseverance quando è atterrato su Marte nel febbraio 2021. Negli ultimi due anni, MOXIE ha estratto tracce di ossigeno dall'atmosfera marziana. Attraverso un processo elettrochimico, il dispositivo separa un atomo di ossigeno da ciascuna molecola di anidride carbonica, che costituisce il 95% dell'atmosfera del pianeta.

Durante la sua missione, MOXIE è riuscito a produrre 122 grammi di ossigeno, equivalenti alla quantità consumata da un piccolo cane in 10 ore. Nella sua massima efficienza, il dispositivo ha generato 12 grammi di ossigeno all'ora, superando l'obiettivo originale della NASA. Questo successo dimostra la fattibilità dell’estrazione dell’ossigeno dall’atmosfera di Marte, che può potenzialmente fornire aria respirabile o fungere da propellente per razzi per missioni future.

Il vice amministratore della NASA, Pam Melroy, ha sottolineato l'importanza di sviluppare tecnologie che utilizzino le risorse presenti sui corpi celesti come la Luna e Marte. Queste tecnologie sono cruciali per stabilire una presenza a lungo termine sulla Luna, promuovere un’economia lunare e gettare le basi per l’esplorazione umana di Marte.

In conclusione, il MOXIE della NASA ha compiuto progressi significativi nella generazione di ossigeno su Marte, aprendo la strada a potenziali missioni umane sul Pianeta Rosso. Questo risultato ci avvicina alla realizzazione di basi sostenibili e alla capacità di supportare gli astronauti con aria respirabile e carburante per i razzi.

Fonte:

– Esperimento di utilizzo delle risorse in situ sull'ossigeno su Marte della NASA

- Fox News