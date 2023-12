I Red Hot Chili Peppers si preparano a scatenare il nord-est dell'Ohio con un tour elettrizzante

La rinomata rock band, Red Hot Chili Peppers, ha recentemente annunciato il suo attesissimo Unlimited Love Tour, che è destinato ad affascinare il pubblico nel nord-est dell'Ohio. Come confermato da LiveNation, gli iconici musicisti si esibiranno al Blossom Music Center lunedì 22 luglio, segnando una notte gloriosa per gli appassionati di musica rock della regione.

I biglietti in prevendita per l'evento saranno messi in vendita martedì 5 dicembre tramite il sito web di LiveNation. Per coloro che non riescono ad assicurarsi i biglietti durante la prevendita, la vendita generale dei biglietti inizierà venerdì 8 dicembre alle 10:XNUMX, garantendo al pubblico l'opportunità di assistere allo spettacolo esilarante.

Svelando una formazione entusiasmante, i Red Hot Chili Peppers saranno affiancati dall'immenso talento Seun Kuti e dagli IRONTOM come ospiti speciali. Questa combinazione eclettica promette una notte elettrizzante e indimenticabile piena di performance musicali dinamiche, che lasceranno i fan a bocca aperta.

Per assicurarti un posto a questo straordinario evento musicale, visita la piattaforma di vendita dei biglietti designata per acquistare i biglietti. Non perdere l'occasione di assistere ai Red Hot Chili Peppers in azione, mentre infiammano il palco con la loro energia senza eguali, melodie elettriche e successi iconici.

Preparati a lasciarti affascinare da un'indimenticabile serata di musica rock quando i Red Hot Chili Peppers porteranno il loro Unlimited Love Tour nel nord-est dell'Ohio. Prenota i tuoi biglietti oggi e preparati a vivere la magia in prima persona.