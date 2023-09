La formica rossa di fuoco: una nuova specie invasiva in Europa

Un recente studio ha rivelato che la formica rossa del fuoco, conosciuta scientificamente come Solenopsis invicta, è stata trovata per la prima volta in Europa. Originaria del Sud America, questa specie invasiva si è diffusa rapidamente negli Stati Uniti, in Messico, nei Caraibi, in Cina e in Australia nel secolo scorso. Ora è arrivato in Sicilia, in Italia.

Le formiche rosse sono note per essere aggressive e la loro puntura può causare dolore e reazioni allergiche. Possono anche causare danni alle colture e agli ecosistemi locali. I ricercatori hanno identificato 88 nidi di formiche rosse vicino alla città di Siracusa in Sicilia, che coprono un'area di 5 ettari. L'autore principale dello studio, Mattia Menchetti, afferma che trovare questa specie in Italia è stata una sorpresa ma non inaspettata.

Sebbene le formiche rosse fossero state precedentemente trovate in prodotti importati in Spagna, Finlandia e Paesi Bassi, questa è la prima colonia confermata in Europa. Le colonie furono scoperte in una zona suburbana di Siracusa, ma non è chiaro come e quando arrivarono lì. Gli scienziati ritengono che le formiche potrebbero essere arrivate in un punto di transito con attività umane significative, come il porto della città. I rapporti locali indicano un aumento delle punture di formiche dal 2019.

L’analisi genetica suggerisce che le formiche molto probabilmente si sono diffuse dagli Stati Uniti o dalla Cina, dove anche la Solenopsis invicta è una specie invasiva. I ricercatori avvertono che le formiche potrebbero presto diffondersi in tutta Europa, poiché il 7% del continente, comprese le principali aree urbane, ha un clima adatto per la specie.

Le specie invasive come la formica rossa hanno un impatto economico ed ecologico significativo. Secondo un rapporto sostenuto dalle Nazioni Unite, costano al mondo almeno 423 miliardi di dollari all’anno, provocando l’estinzione di piante e animali, minacciando la sicurezza alimentare ed esacerbando le catastrofi ambientali.

Fonte: CNN