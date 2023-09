Una specie di formica invasiva trovata in Italia potrebbe diffondersi nel Regno Unito a causa del riscaldamento globale, avverte uno studio

Secondo uno studio, una specie invasiva di formiche non autoctone nota come formica rossa (Solenopsis invicta) si è stabilita in Italia e rappresenta una minaccia per l’Europa e potenzialmente per il Regno Unito a causa del riscaldamento globale. Queste formiche sono considerate una delle specie invasive più distruttive poiché hanno una puntura potente e possono causare danni ai raccolti e infestare le apparecchiature elettriche. Sono noti per formare rapidamente "super colonie" con più regine, che predano piante autoctone, insetti ed erbivori, alla fine superandoli in competizione per il cibo.

La formica rossa è la quinta specie invasiva più costosa a livello globale e può causare danni stimati per 6 miliardi di dollari (4.8 miliardi di sterline) ogni anno. I ricercatori hanno identificato 88 nidi di formiche rosse su un'area di 5 ettari (12 acri) vicino a Siracusa, in Sicilia, e hanno stabilito che le colonie invasive potrebbero provenire dalla Cina o dagli Stati Uniti. Lo studio evidenzia la necessità di sforzi coordinati per individuare e rispondere a questa nuova minaccia prima che si diffonda in modo incontrollabile.

L’organizzazione benefica Buglife ha chiesto al governo britannico di vietare l’importazione di terra, poiché le specie di formiche invasive si diffondono facilmente attraverso le piante importate. L’UE ha già vietato l’esportazione di terreno dal Regno Unito, ma il Regno Unito non ha adottato misure reciproche per fermare le importazioni, in particolare attraverso il commercio orticolo. Gli esperti sono preoccupati per l’ingresso di queste specie di formiche invasive in Europa, poiché una volta che si sono insediate, diventa difficile sradicarle.

La formica rossa è stata già trovata in prodotti importati in Spagna, Finlandia e Paesi Bassi, ma questa è la prima conferma della sua presenza allo stato selvatico nel continente europeo. Mentre l’UE ha aggiornato l’elenco delle “specie problematiche” per includere la formica rossa, il governo britannico non ha aggiornato l’elenco dopo la Brexit. L’Australia sta attualmente spendendo 400 milioni di dollari australiani (205 milioni di sterline) per sradicare la formica, mentre la Nuova Zelanda è l’unico paese ad averla sradicata con successo.

I ricercatori hanno stabilito che la formica rossa potrebbe potenzialmente stabilirsi in circa il 7% dell’Europa. Con il riscaldamento globale, fino alla metà delle aree urbane in Europa, comprese le principali città come Londra, Parigi, Roma e Barcellona, ​​potrebbero diventare habitat adatti per la specie. La formica è più adatta alle città costiere del Mediterraneo e i loro porti marittimi potrebbero favorirne la diffusione.

Lo studio raccomanda un ulteriore monitoraggio dei porti, poiché le formiche regine volanti assistite dal vento potrebbero essere arrivate in Sicilia dal porto di Siracusa. Anche il pubblico potrebbe svolgere un ruolo cruciale nell'individuazione delle formiche rosse, poiché si trovano spesso nelle aree urbane e possono essere identificate dalle loro punture dolorose e dai caratteristici tumuli con i nidi.

