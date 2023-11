La nuova mod migliora l'esperienza di Red Dead Redemption su PC

Una mod recentemente rilasciata per l'emulatore Ryujinx su PC ha dato ai fan di Red Dead Redemption un motivo per rallegrarsi. La mod, nota come Mouse Aim Control Injector, aggiunge il supporto nativo per la mira del mouse e il movimento della telecamera, migliorando l'esperienza di gioco su PC.

Come molti giocatori sanno, Red Dead Redemption deve ancora essere rilasciato ufficialmente su PC, lasciando i fan desiderosi di giocare a questo amato titolo. Sebbene siano disponibili emulatori, come Xenia Xbox 360 e Yuzu e Ryujinx Switch, i recenti confronti hanno dimostrato che Ryujinx fornisce la migliore emulazione per la versione Switch del gioco.

La mod Mouse Aim Control Injector completa questa esperienza consentendo ai giocatori PC di controllare la telecamera del gioco in modo simile a Red Dead Redemption 2 su PC. Sebbene la mod sia attualmente compatibile solo con Ryujinx, il creatore ha menzionato che è in lavorazione anche una versione per Yuzu. Inoltre, stanno lavorando su una mod simile per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Per i giocatori PC che aspettavano con impazienza di provare l'originale Red Dead Redemption su PC, questa mod offre un'opportunità allettante. Segui semplicemente le istruzioni di installazione fornite per incorporare la mod nella tua esperienza di gioco e sfruttare appieno il puntamento del mouse e il movimento della fotocamera.

Mentre Red Dead Redemption è già disponibile a livello globale per Nintendo Switch e PlayStation, la versione originale può essere goduta su PlayStation 3 e Xbox 360. La riedizione del gioco è stata annunciata ufficialmente da Rockstar nell'agosto di quest'anno, entusiasmando i fan con l'opportunità di rivivere oppure vivi per la prima volta la storia dell'ex fuorilegge John Marston negli eventi immediatamente successivi all'acclamato Red Dead Redemption 2. La riedizione include anche l'entusiasmante espansione della storia, Undead Nightmare, che offre una svolta emozionante al genere western nei panni di Marston combatte contro un'implacabile orda di zombi e cerca una cura in un ambiente soprannaturale.

Non perdere questa straordinaria opportunità di migliorare la tua esperienza di Red Dead Redemption su PC con la mod Mouse Aim Control Injector. Immergiti nell'affascinante mondo di John Marston e intraprendi un'avventura emozionante come nessun'altra.

FAQ:

D: Red Dead Redemption è ufficialmente disponibile su PC?

R: No, Red Dead Redemption non è stato ufficialmente rilasciato per PC. Tuttavia, emulatori come Ryujinx forniscono ai giocatori PC un modo per provare il gioco.

D: La mod Mouse Aim Control Injector funzionerà con altri emulatori?

R: Attualmente la mod è compatibile solo con Ryujinx, ma il creatore sta lavorando anche ad una versione per Yuzu.

D: Sono disponibili altre mod per Red Dead Redemption?

R: Il modder sta anche lavorando su un mod simile per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. I giocatori possono aspettarsi ulteriori miglioramenti per la loro esperienza di gioco.