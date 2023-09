Il reclutamento nell’era dei social media

I datori di lavoro utilizzano sempre più piattaforme di social media come TikTok e Meta per attrarre e connettersi con potenziali candidati. Condividendo contenuti dietro le quinte e mostrando la cultura aziendale, i reclutatori sono in grado di stabilire relazioni con candidati passivi. Questa tendenza evidenzia l’evoluzione del ruolo dei reclutatori, che ora devono possedere competenze di marketing per attrarre con successo i talenti.

Una strategia efficace adottata dai reclutatori è l’inbound marketing, che prevede la condivisione di storie di successo e la possibilità di dare uno sguardo ai diversi aspetti dell’azienda. Questo approccio pianta i semi nella mente dei candidati passivi che sono attivi sui social media, rendendoli più propensi a prendere in considerazione l’azienda quando saranno pronti per un cambiamento di carriera.

Charlie Fernandez, presidente dell'agenzia di marketing Studio Réverbère, rileva che il reclutamento rappresenta ormai il 30% dei loro mandati. I reclutatori sono ora più concentrati sullo sviluppo di campagne di reclutamento sui social media che vanno oltre la semplice affermazione che stanno cercando il candidato perfetto.

Mabko Construction, una piccola impresa del Quebec, ha abbracciato questa strategia utilizzando TikTok e Meta per mostrare i propri servizi e promuovere la propria cultura organizzativa. I loro dipendenti creano video divertenti che sfidano gli stereotipi edilizi e mettono in risalto il cameratismo all'interno del team. Di conseguenza, tutte le loro domande di lavoro ora arrivano attraverso i social media e il passaparola.

Tuttavia, il successo del reclutamento sui social media si basa sulla presentazione di un prodotto convincente, in questo caso un’esperienza attraente per i dipendenti. I datori di lavoro devono garantire che il loro messaggio raggiunga i potenziali candidati, con le testimonianze dei dipendenti che spesso hanno più risonanza delle dichiarazioni aziendali generiche. Anche l’autenticità è fondamentale, poiché i candidati sono attratti da marchi che appaiono genuini e trasparenti.

Nonostante i vantaggi, i reclutatori devono essere pazienti quando utilizzano l’inbound marketing poiché non è una soluzione rapida per esigenze di assunzione immediate. Questo nuovo approccio richiede un cambiamento di mentalità e la capacità di gestire in modo efficace i database per gestire un volume maggiore di potenziali candidati. Sebbene i social media possano generare un bacino di candidati più ampio, possono anche comportare un numero maggiore di candidati non qualificati.

Nel complesso, i social media sono diventati uno strumento prezioso per i reclutatori per attrarre e connettersi con i candidati. Tuttavia, è importante che i datori di lavoro adattino le proprie strategie e diano priorità alla qualità dei propri contenuti per garantire il successo nel panorama in evoluzione del reclutamento.

– Les Affaires: https://www.lesaffaires.com/blogues/genevieve-dery/chronique-genevieve-dery-recruter-al-ere-de-tiktok/636085

– Fonte immagine: Unsplash.com