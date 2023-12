Nuova legge sulla marijuana in Ohio: cosa devi sapere

Sommario: La nuova legge sulla marijuana dell'Ohio consentirà alle persone di età superiore ai 21 anni di possedere una certa quantità di marijuana e coltivare le proprie piante. Tuttavia, l’acquisto di marijuana rimarrà illegale finché non verranno stabilite norme per i dispensari ricreativi. Inoltre, ci sono restrizioni su dove può essere utilizzata la marijuana e alcuni gruppi, come i soggetti sotto i 21 anni e i possessori di armi, hanno limitazioni sull’uso della marijuana.

1. Il possesso è legale, l'acquisto no:

A partire da giovedì, gli abitanti dell'Ohio di età pari o superiore a 21 anni avranno il diritto di possedere fino a 2.5 once di marijuana in forma vegetale o fino a 15 grammi in forma di estratto. Potranno inoltre coltivare fino a sei piante per adulto, con un massimo di 12 piante per famiglia. Tuttavia, non ci saranno mezzi legali per acquistare marijuana poiché i regolamenti per i dispensari ricreativi non entreranno in vigore fino alla metà del 2024.

2. Limitazioni all'utilizzo:

Sebbene il possesso sia consentito, fumare marijuana è proibito nei luoghi pubblici al chiuso e nei luoghi di lavoro a causa del divieto di fumo al chiuso dell'Ohio, approvato nel 2006. La nuova legge vieta anche l'uso della marijuana negli spazi pubblici all'aperto e nei veicoli. Tuttavia, la legge conferisce ai governi locali l’autorità di stabilire le proprie regole in materia di consumo pubblico.

3. Limiti su chi può utilizzarlo:

Esistono diverse categorie di individui che dovranno affrontare restrizioni sull'uso di marijuana ricreativa:

– Gli individui di età inferiore ai 21 anni non saranno legalmente autorizzati a possedere marijuana.

– Alcuni affittuari potrebbero avere restrizioni imposte dai proprietari nei loro contratti di locazione.

– I datori di lavoro hanno il diritto di mantenere luoghi di lavoro liberi dalla droga, vietando ai dipendenti di usare marijuana e applicando misure disciplinari.

– I proprietari di armi sono soggetti a limitazioni previste dalla legge federale, poiché l’uso di marijuana può comportare la perdita della capacità di ricevere, possedere o acquistare armi da fuoco. Il controllo dei precedenti richiesto per l'acquisto di armi da fuoco richiede specificamente l'uso di marijuana e mentire sul modulo è un crimine federale.

In conclusione, la nuova legge sulla marijuana dell'Ohio garantisce il diritto di possesso alle persone maggiorenni, ma per il momento l'acquisto di marijuana rimane illegale. L’uso è limitato in alcune località e vari gruppi, compresi quelli sotto i 21 anni e i possessori di armi, devono affrontare limitazioni sull’uso di marijuana. È importante che le persone comprendano e rispettino queste normative per evitare conseguenze legali.