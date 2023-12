Virginia Goodrich va in pensione dopo 58 anni presso la Camera di Commercio di Greater Scranton

Virginia Goodrich, affettuosamente conosciuta come "Ginger", ha salutato i suoi colleghi della Camera di commercio di Greater Scranton dopo un'incredibile carriera di 58 anni. Goodrich, che per tutti questi anni è stato responsabile della decorazione dell'albero di Natale nella Camera, è diventato una figura iconica all'interno dell'organizzazione.

Durante il suo mandato, Goodrich ha accumulato un'impressionante collezione di ornamenti che ora funge da record per l'Associazione dei dirigenti della Camera di commercio. Secondo il presidente della Camera Bob Durkin, ha anche ottenuto il primato di essere la dipendente più longeva di una Camera di commercio negli Stati Uniti.

Mentre Goodrich fa il suo ultimo inchino, la sua partenza ha lasciato colleghi e amici in uno stato di sgomento. Tuttavia, lei stessa è ansiosa di allontanarsi dal programma frenetico che deriva dal suo ruolo. “Sono stanco di fare progetti. Sono stanco di calendari e orari. Sono stanco di essere organizzato”, ha espresso Goodrich.

Riflettendo sul suo viaggio da quando è entrata nella Camera nel 1965, Goodrich ha ricordato con affetto il suo primo giorno in cui ha lottato per trovare l'interruttore della luce nel suo ufficio. Nonostante le sfide, è orgogliosa dell’impatto economico che la Camera ha ottenuto sotto la sua guida. Nel corso degli anni, la Camera ha svolto un ruolo determinante nel reclutare grandi aziende, vendendo loro terreni e persino costruendo edifici, tutti fattori che hanno contribuito alla fiorente economia della regione.

Anche se andrà in pensione, Goodrich rimarrà senza dubbio un contatto importante per la Camera. La sua vasta conoscenza della storia dell'organizzazione e il suo costante impegno per il suo successo hanno consolidato la sua eredità come parte integrante della Camera di commercio di Greater Scranton.