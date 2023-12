Realme GT5 Pro: un contendente di punta con caratteristiche impressionanti

Realme GT5 Pro ha fatto il suo tanto atteso debutto in Cina. Dotato di un design straordinario, questo smartphone di punta condivide diversi componenti con OnePlus 12. Tuttavia, si distingue per una gamma di caratteristiche e capacità impressionanti.

Sotto il cofano, Realme GT5 Pro ospita l'ultimo chip Snapdragon 8 Gen 3 per prestazioni eccezionali. È abbinato a 12 GB o 16 GB di RAM LPDDR5X e offre opzioni di archiviazione di 256 GB, 512 GB o un enorme 1 TB di spazio di archiviazione UFS 4.0. Per garantire un raffreddamento efficiente, il dispositivo incorpora una camera di vapore da 12,000 mm2, fornendo una gestione termica ottimale.

Realme GT5 Pro presenta un elegante retro in pelle vegana disponibile nei colori Red Rock e Bright Moon, insieme a un'opzione Starry Night con finitura in vetro testurizzato. Nella parte anteriore troverai un affascinante display AMOLED da 6.78 pollici con una risoluzione di 2780x1264px. Questo display offre una frequenza di aggiornamento massima di 144 Hz, una frequenza di campionamento tattile di 2,160 Hz e un'incredibile luminosità massima di 4,500 nit. Con il controllo manuale, il pannello può raggiungere fino a 1,000 nit e con la luminosità automatica arriva fino a 1,600 nit. Inoltre, uno scanner di impronte digitali è perfettamente integrato nel pannello.

Similmente al OnePlus 12, il Realme GT5 Pro è dotato di un'impressionante batteria da 5,400 mAh. Supporta la ricarica cablata da 100 W e la ricarica wireless da 50 W, garantendo un rifornimento di energia rapido e conveniente.

Degna di nota la configurazione della fotocamera del Realme GT5 Pro, con un sensore principale LYT-50 da 808/1 pollici da 1.4 MP e un obiettivo da 23 mm f/1.69. Dispone inoltre di una fotocamera con zoom periscopico dotata di un sensore IMX50 da 890/1 pollici più grande da 1.56 MP e un obiettivo da 65 mm f/2.6. Infine, c'è una fotocamera ultrawide da 8 MP f/2.2 a fuoco fisso con sensore da 1/4.0 pollici, che offre versatilità nell'acquisizione di varie prospettive.

In termini di funzionalità aggiuntive, Realme GT5 Pro incorpora Air Gestures, consentendo agli utenti di interagire con il proprio dispositivo utilizzando i movimenti delle mani. Include un gesto di sblocco con il palmo della mano, che secondo Realme è sicuro quanto lo sblocco con il viso. Il dispositivo vanta anche altoparlanti stereo sintonizzati Dolby Atmos e un sofisticato motore di vibrazione lineare per un feedback tattile migliorato. Inoltre, è classificato IP64, offrendo protezione totale dalla polvere e resistenza agli spruzzi d'acqua.

Realme GT5 Pro è disponibile per il preordine e inizierà la spedizione il 14 dicembre. Come bonus, i clienti riceveranno un paio di Realme Buds Classic Edition 2 e un credito di CNY 100 ($ 15, € 13, INR 1,200) per altri acquisti dal negozio online di Realme in Cina. Con lo sconto applicato, il prezzo per i diversi modelli è il seguente: CNY 3,298 (€ 430, INR 38,680) per il modello da 12/256 GB, CNY 3,598 (€ 470, INR 42,260) per il modello da 16/256 GB, CNY 3,898 (€ 510, INR 45,700) per il modello da 16/512 GB e CNY 4,198 (€ 550, INR 49,245) per il modello di fascia alta da 16 GB/1 TB.