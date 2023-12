Nell’arco di 25 anni, “I Soprano” ha consolidato il suo status di una delle serie televisive più influenti di tutti i tempi. Dalla sua anteprima nel gennaio 1999, lo spettacolo ha affascinato il pubblico con il suo ritratto crudo della famiglia mafiosa del North Jersey e dei suoi personaggi complessi. E nonostante il panorama in evoluzione dello streaming di contenuti, “I Soprano” continua ad attrarre nuove generazioni di fan.

Secondo Steven Gorelick, direttore della Commissione cinematografica e televisiva del New Jersey, lo spettacolo è stato un'icona e un punto di svolta. “I Soprano” ha rivoluzionato la televisione, senza lasciare spazio al dibattito. Gorelick sottolinea che il ritratto del New Jersey da parte del creatore David Chase come personaggio stesso è stato un aspetto unico e rivoluzionario dello spettacolo. Anche dopo 25 anni, ci sono ancora molti posti nel New Jersey che sono stati descritti in "I Soprano" e che possono essere visitati dai fan oggi.

Gorelick elogia l'attenzione di Chase ai dettagli quando si trattava di fare riferimento con precisione al New Jersey. Essendo originario dello stato, Chase era molto orgoglioso di presentare lo stato che conosceva ed in cui era cresciuto. Questa autenticità ha risuonato con il pubblico e ha contribuito alla popolarità duratura dello spettacolo.

Tuttavia, “I Soprano” era più di un dramma poliziesco. Ha approfondito temi di lealtà, fedeltà, relazioni familiari e salute mentale. Gorelick osserva che molti programmi TV e servizi di streaming attuali sono stati influenzati dai metodi innovativi di “I Soprano”, che hanno abbracciato un approccio simile a quello cinematografico, staccandosi dai formati tradizionali dei programmi TV.

L’impatto di “The Sopranos” si estende oltre lo spettacolo stesso. Gorelick ritiene che prefigurasse il futuro del fiorente business degli spettacoli e dei film girati nel New Jersey. Le risorse dello Stato, tra cui un pool di individui di talento e diverse location per le riprese, lo hanno reso una destinazione attraente per i registi. Inoltre, il programma di credito d'imposta del New Jersey ha ulteriormente accresciuto la sua attrattiva come location per le riprese.

Se guardiamo indietro agli ultimi 25 anni, è chiaro che “I Soprano” rimane un pezzo significativo e amato della storia della televisione. La sua influenza sul mezzo e il suo impatto culturale sono innegabili, stabilendo un nuovo standard per la narrazione e cambiando per sempre il panorama televisivo.