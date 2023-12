Ray-Ban e Meta collaborano con musicisti e atleti per la nuova collezione di occhiali intelligenti

By

Ray-Ban e Meta hanno collaborato con i musicisti Maluma, Erykah Badu e Coi Leray, nonché con la star del tennis Coco Gauff, per promuovere la loro ultima collezione di occhiali intelligenti. Il nuovo Ray-Ban | Gli occhiali intelligenti Meta mirano a fornire agli utenti un modo a mani libere per acquisire, condividere e trasmettere in streaming le proprie esperienze senza la necessità di interagire costantemente con gli schermi del telefono.

Questi occhiali high-tech sono dotati di funzionalità impressionanti, tra cui la possibilità di scattare foto da 12 MP, registrare video a 1040p, effettuare telefonate e utilizzare funzionalità AI. Gli utenti possono ora documentare facilmente i propri momenti e connettersi con gli altri senza il fastidio di armeggiare con i propri smartphone.

Per generare entusiasmo per la nuova collezione, Ray-Ban e Meta hanno lanciato una campagna costellata di stelle con Maluma, che ha dimostrato le specifiche innovative in un video registrato durante il suo recente concerto al Madison Square Garden. Il cantante colombiano ha condiviso una visione in prima persona della sua performance sul palco, mostrando le capacità uniche degli occhiali intelligenti.

La campagna può essere trovata sui canali social media di Ray-Ban e Meta e gli occhiali intelligenti sono ora disponibili per l'acquisto sul sito Web di Ray-Ban, con prezzi a partire da $ 299 al paio.

Oltre a questa collaborazione, Ray-Ban ha anche lanciato gli occhiali da sole Scuderia Ferrari Las Vegas Ltd., una collezione in edizione limitata progettata per celebrare la rinomata casa automobilistica italiana dopo il recente Gran Premio di Formula Uno di Las Vegas.

Con questa nuova collezione di occhiali intelligenti, Ray-Ban e Meta mirano a rivoluzionare il modo in cui catturiamo e condividiamo le nostre esperienze, fornendo una soluzione perfetta e a mani libere per rimanere connessi in questo mondo sempre più digitale.